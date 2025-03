Salen a la venta entradas para el Fyre Festival 2 pero la isla en que se va a celebrar dice que no existe

Seguramente recuerdes el infame Fyre Festival, celebrado en 2017, que resultó ser un fraude y dio lugar a dos documentales en 2019: Fyre Fraud en Hulu y Fyre: The Greatest Party That Never Happened en Netflix.

El festival estaba organizado por el empresario Billy McFarland y el rapero Ja Rule y fue un absoluto fraude que terminó con McFarland pasando cuatro años en la cárcel.

No contento con la que lio en 2017 ahora pretende volver a la carga organizando Fyre Festival 2, del que ya ha puesto las entradas a la venta, pero parece que esta vez la gente no está picando.

¿Qué pasó con el festival original?

El festival, inicialmente concebido para promocionar la aplicación Fyre —una plataforma para contratar talentos musicales—, estaba programado para realizarse en la isla bahameña de Gran Exuma entre el 28 y 30 de abril y el 5 y 7 de mayo de 2017.

Su promoción en redes sociales estuvo a cargo de celebridades como Kendall Jenner, Bella Hadid, Hailey Baldwin y Emily Ratajkowski, muchas de las cuales no revelaron que habían recibido dinero por publicitarlo. Sin embargo, cuando los asistentes llegaron, se encontraron con una infraestructura inexistente, comida insuficiente y un caos logístico absoluto.

En marzo de 2018, McFarland se declaró culpable de fraude electrónico por engañar a inversores y compradores de boletos. Fue condenado a seis años de prisión, aunque solo cumplió cuatro.

¿Un nuevo Fyre Festival?

Sorprendentemente, McFarland pretende intentarlo de nuevo con Fyre Festival 2. El otoño pasado anunció que la edición de 2025 se celebraría del 25 al 28 de abril, coincidiendo con el octavo aniversario del fiasco original. Sin embargo, recientemente ha cambiado las fechas al 30 de mayo al 2 de junio y ha trasladado el evento a Isla Mujeres, México.

Pero hay un problema: las autoridades locales aseguran que el festival no existe. Edgar Gasca, representante de la dirección de turismo de Isla Mujeres, declaró a The Guardian:

"No tenemos conocimiento de este evento, ni contacto con ninguna persona o empresa al respecto… Para nosotros, este es un evento que no existe".

Gasca también afirmó haber consultado con el secretario de turismo de Quintana Roo y con los hoteles que el festival menciona en su sitio web como alojamiento, pero ninguno tiene constancia del evento ni ha sido contactado por los organizadores.

A pesar de esto, McFarland insiste en que el festival es real. En un video publicado en Instagram, asegura que el evento se llevará a cabo, aunque hasta el momento no hay evidencia de que haya vendido ni una sola entrada.

El sitio web de Fyre Festival 2 menciona boletos por 25.000 dólares, aunque los precios reales en venta oscilan entre 1.400 y 12.500 dólares. Sin embargo, no hay artistas confirmados ni detalles sobre la producción del evento.

Dado el historial de McFarland, todo indica que Fyre Festival 2 parece que va ser otro gran fraude.