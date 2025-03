Todo el mundo se sorprende en los Oscar con la altura del prometido de Selena Gomez al que confundieron con Bad Bunny

Selena Gomez sigue brillando en la temporada de premios gracias a Emilia Pérez, y la noche del domingo 2 de marzo no fue la excepción. La cantante y actriz deslumbró en la gala de los Oscar 2025, donde su presencia no pasó desapercibida. Como era de esperarse, su mayor apoyo, Benny Blanco, estuvo a su lado en todo momento, desde su llegada al icónico Dolby Theatre hasta los instantes más especiales de la gala. Las cámaras no tardaron en capturar tiernos momentos entre la pareja, regalando a los fans imágenes que rápidamente se hicieron virales.

Además de disfrutar de la alfombra roja y de la ceremonia, Selena subió al escenario junto al legendario Samuel L. Jackson para presentar los premios a Mejor Cortometraje Documental y Mejor Largometraje Documental. Con su característica gracia y elegancia, la estrella dejó claro que es una figura imprescindible en la industria.

Para la gran noche, Gomez apostó por un deslumbrante vestido personalizado de Ralph Lauren, inspirado en el glamour de la icónica Sophia Loren. La pieza, con un sofisticado diseño de hombros descubiertos al más puro estilo del viejo Hollywood, estaba meticulosamente adornada con 16.000 gotas de vidrio y delicados bordados hechos a mano. Complementó su look con un impresionante collar de diamantes de Bvlgari, aretes a juego y su espectacular anillo de compromiso con un diamante de talla marquesa. A su lado, Benny Blanco optó por un elegante traje completamente blanco, combinado con un chaquetón negro con intrincados bordados y zapatos de charol negros, demostrando que su estilo es tan único como su talento.

Sin embargo, la noche también dejó anécdotas inesperadas. Uno de los momentos más comentados fue el error de la Academia en su cuenta oficial de X (antes Twitter), donde confundieron a Benny Blanco con Bad Bunny en una publicación que rápidamente fue corregida, pero no antes de que cientos de usuarios tomaran capturas de pantalla y las convirtieran en meme.

Otro detalle que generó conversación fue la diferencia de altura entre la pareja. Si bien se sabía que Benny Blanco no es particularmente alto, muchos fans no habían reparado en la notable diferencia entre él y Selena. Mientras ella mide 1.65 m, Blanco alcanza los 1.63 m, una cifra que se hace aún más evidente cuando la cantante lleva tacones, como ocurrió en la gala. Esto no impidió que la pareja irradiara complicidad y amor en cada instante dejando claro que su relación va más allá de cualquier detalle superficial.

Más allá de los comentarios y las bromas en redes, lo cierto es que Selena y Benny están en un momento inmejorable. La pareja, que está comprometida y planea su boda, también se prepara para el lanzamiento de su esperado álbum conjunto, I Said I Love You First, del cual ya han estrenado dos sencillos que han conquistado a sus seguidores. Sin duda, 2025 promete ser un año inolvidable para ambos, tanto en lo personal como en lo profesional.