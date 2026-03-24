Shakira duplica sus fechas en Madrid: de tres a seis conciertos tras la increíble demanda de entradas

Shakira actuará finalmente seis noches en Madrid el próximo mes de septiembre. La cantante colombiana ha decidido ampliar de tres a seis los conciertos inicialmente previstos tras constatar el elevado interés del público, incluso antes de que comenzara la venta oficial de entradas.

El anuncio se produjo en una presentación en el centro de la capital, donde el presidente de Live Nation en España, Pino Sagliocco, confirmó que el recinto Iberdrola Music acogerá las actuaciones los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre. El espacio, que será rebautizado como Macondo Park para la ocasión, ha sido concebido como algo más que un lugar de conciertos.

Según explicó el arquitecto Agustín Pérez Torres, el recinto se transformará en una experiencia inmersiva en torno al universo de la artista. Durante doce horas diarias, los asistentes podrán participar en actividades complementarias como una academia de baile, una exposición con objetos vinculados a la trayectoria de Shakira o un área infantil diseñada con la implicación de sus hijos.

La parada madrileña será la única en Europa dentro de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, lo que refuerza el papel de la ciudad como destino prioritario para grandes producciones de música latina. En este contexto, el equipo de la artista no descarta añadir más fechas si la demanda continúa creciendo. El precedente reciente de Bad Bunny, con diez conciertos programados en el Estadio Metropolitano, marca el listón en términos de volumen.

El proceso de venta de entradas se articula en varias fases. La preventa para usuarios registrados en la web oficial de la cantante se inicia el 24 de marzo a las 10:00 horas. Un día después se habilitará una segunda preventa vinculada a SMusic, seguida el 26 de marzo por la de Live Nation. La venta general comenzará el 27 de marzo a través de las principales plataformas de distribución.

Antes de su llegada a Madrid, Shakira participará en el evento Todo Mundo No Rio, previsto para el 2 de mayo en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro. La gira con la que regresa a los escenarios ha sido señalada como la más taquillera de un artista latino hasta la fecha, con más de 400 millones de dólares recaudados en su recorrido internacional.