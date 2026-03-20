Ni Bernabéu ni Metropolitano: Shakira levantará su propio estadio en Madrid para el fin de gira de Las mujeres ya no lloran

Shakira, la artista ganadora de múltiples premios Grammy y Latin Grammy, anuncia su esperado regreso a Europa con una hito sin precedentes: una residencia de tres noches en Madrid los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2026. Esta serie limitada de conciertos dentro de su gira récord "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" marca su vuelta a los escenarios españoles ocho años después del éxito de El Dorado World Tour.

Producida por Live Nation España, esta experiencia se desarrollará en el Estadio Shakira, un espectacular recinto temporal integrado en el espacio Iberdrola Music (Villaverde). Con capacidad para más de 50.000 fans por noche, el estadio ha sido diseñado por el reconocido estudio de arquitectura Bjarke Ingels Group (BIG) —los mismos responsables de la aclamada residencia de Adele en Alemania—. El espacio ofrecerá una estructura inmersiva con visibilidad total y acústica de última generación, introduciendo por primera vez en España el formato de gran residencia artística internacional.

Concebida como algo más que un concierto, la residencia transformará el recinto en un destino cultural inmersivo. Bajo el nombre "Es Latina", Shakira ha curado una programación que incluye exposiciones, talleres, cine, gastronomía y literatura, celebrando la resiliencia y la alegría de la comunidad latina global.

El anuncio llega tras el histórico cierre de la etapa mexicana de la gira, donde Shakira reunió a 400.000 personas en un concierto gratuito en el Zócalo de Ciudad de México. Desde su lanzamiento en febrero de 2025, "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" se ha consolidado como la gira más taquillera de la historia realizada por un artista hispano, batiendo récords de asistencia en cada ciudad.

DATOS CLAVE PARA LAS ENTRADAS

Las entradas estarán disponibles a través de Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés con el siguiente calendario de venta:

Preventa Fans: 24 de marzo a las 10:00h (Registro previo en shakira.com hasta el 22 de marzo).

Preventa SMusic (Santander): 25 de marzo a las 10:00h.

Preventa Live Nation: 26 de marzo a las 10:00h.

Venta General: Viernes 27 de marzo a las 10:00h.