Skrillex ha vuelto: ¿fue Bizarrap la inspiración para su regreso?

En 2022 y lo que llevamos de 2023, el artista más relevante a nivel internacional sería sin ninguna duda Bizarrap, pero si miramos a un ya lejano 2013, el mundo era completamente diferente. Fue el año en el que por mi cumple me regalé asistir en Barcelona al concierto de Skrillex, el revolucionario mesías del dubstep, y fui en el mismo vagón que cuatro chavales bastante ruidosos que no conocía de nada pero que acabaron siendo famosísimos.

Rubius, Mangel, Cheeto y un ahora desaparecido de la escena influencer LibertyMario fueron a la misma sala Razzmatazz que yo mismo. Verles en el escenario horas después de compartir un AVE Madrid-Barcelona, conociendo el literal backstage y al ídolo musical de aquel momento, fue mi primer contacto con el mundo youtuber.

"Fue mágico", recordaba hace unos meses el creador de contenido más importante de nuestro país. En el mismo concierto actuaría de telonero Alizzz, el productor que llevaría a la fama a Rosalía y C Tangana, aunque el grupo de madrileños solo iba para conocer a Skrillex, quien acabó mandando saludos para sus canales. "¿Seis millones de seguidores? ¡Eso es una pasada!", le dijo el DJ a Rubius en lo que para este fue "la mejor noche de su vida".

Tuvieron que pasar nueve añazos para repetirla, cuando se enteró que iba a cruzarse con él de nuevo. "Fue la noche antes de La Velada 2", explicó en un stream el pasado verano. "Estábamos Biyin, Auron, Karchez, Ibai, Komanche y un montón más y me dijo Ibai, de camino a su casa, me contó que Skrillex iba a ir al evento". ¿La explicación de que estuviera entre streamers? "Me dijo que había hablado con Bizarrap y que estaba en Barcelona en busca de inspiración".

Muy desaparecido de los escenarios y hasta de las producciones de estudio, Skrillex (cuyo nombre real es Sonny Moore) explicó esta semana a sus millones de seguidores que 2022 había sido "el año más difícil" en lo personal, y que "por primera vez no encontraba metas ni propósitos".

"Mi madre murió hace unos años mientras yo estaba de gira, y nunca me enfrenté a esa pérdida. Me bebí el dolor y seguí tirando", explicó en redes sociales. "En 2022 decidí hacer una pausa especialmente en mis proyectos y mi carrera". Lo que quizá no mucha gente sepa es que en su fugaz visita a la Velada estuvo pinchando con Biza, experiencia que el argentino describió como "algo que parecía imposible, un sueño".

"Cumplir 35 años me ha hecho darme cuenta de que hay cosas que te tienen que importar una mierda, y 35 vueltas alrededor del sol te hacen brindar por cosas de las que deberías estar libre", añade entre agradecimientos por el apoyo. Además deja caer que en 2023 no solo volverá a actuar en directo, sino que prepara colaboraciones para sacar un doble álbum... ¿alguien ha dicho Bizarrap?