STAYC vuelve con 'Beautiful Monster', un comeback que no suena a música K-Pop

Tras tantos años de éxito de la música K-Pop y tantos nuevos debuts, cada vez es más complicado que estos grupos lancen música diferente a lo que se ha escuchado hasta ese momento. Este género musical tiene unos componentes bastante definidos, y son pocos los artistas que se atreven a salirse demasiado de la norma o a experimentar con las posibilidades que puede ofrecer. Stayc ha logrado un gran éxito desde que debutase con 'So Bad', y algunas de sus canciones, como 'ASAP' y 'Stereotype', han logrado hacerse realmente virales. Encasilladas en el concepto 'teen crush' o 'teen fresh', han decidido dar un giro a su trayectoria y atreverse con una canción mucho más profunda: 'Beautiful Monster'.

Pronto se cumplirán dos años del debut de este grupo, el primero de su compañía y uno de los éxitos más inesperados de la industria de los últimos años. A pesar de que sus miembros sean realmente jóvenes (la maknae todavía no ha cumplido la mayoría de edad), ya son muchos los lanzamientos de temática adolescente que han lanzado, y tanto su compañía como el público sentían que ya era hora de abordar un concepto más adulto en su música y en los vídeos que la acompañan. 'Beautiful Monster' llega con un mensaje simple pero potente y un videoclip inspirado en la naturaleza que reflexiona sobre lo curativa que puede resultar la comunicación en todas las relaciones.

'Beautiful Monster' forma parte del mini álbum 'We Need Love' que, además de contar con este nuevo single, incluye dos canciones nuevas, 'I Like It' y 'Love', y una versión más minimalista de su comeback anterior, 'Run2U'. Todo parece indicar que este lanzamiento es el comienzo de una nueva era para Stayc, ¡así que esperemos que esté tan llena de éxitos como la anterior!