C. Tangana habla en RIGOtalks de su parón en la música: "Llevo sin ir al estudio muchísimo tiempo, como un año y pico"

Hay cosas sobre ti mismo o tu profesión que solo una persona que se dedique a lo mismo puede entender, y ese tipo de comprensión se ha visto perfectamente reflejada en el primer episodio de RIGOtalks, el nuevo podcast de Rigoberta Bandini que ha acompañado al lanzamiento de su primer disco. C. Tangana ha sido el primer invitado de esta serie de conversaciones, y la vida del artista ha sido el tema principal sobre el que han hablado ambos cantantes. En particular, la forma de componer y de entender su profesión ha sido lo que más ha ocupado su tiempo, y gracias a ellos los fans han podido conocer mejor a dos de sus estrellas favoritas.

Lo cierto es que, más que una conversación, este primer episodio de RIGOtalks ha consistido en una serie de pequeños monólogos de los dos artistas, en los que cada uno de ellos ha explicado lo que pensaba de los distintos asuntos que se iban discutiendo. Parece que estas dos mentes creativas ya se conocían bastante bien de antes, y no les ha hecho falta preguntarse cosas el uno al otro para entenderse y que la conversación fluyera. Sus experiencias similares han hecho que tengan opiniones parecidas sobre el proceso creativo a la hora de crear música, y muchos han agradecido en Twitter poder descubrir un poco más sobre las cosas que ocurren detrás de las cámaras cuando crean sus canciones.

Sin duda, lo que más ha llamado la atención de los fans es que C. Tangana haya hablado claramente de su intención de dedicarse a otros proyectos que no son su música personal. Aunque no descarta que le venga la inspiración en cualquier momento, no está en sus planes lanzar nueva música, a pesar de que sus seguidores más fieles estén ansiosos por escuchar más de sus proyectos. ¡Habrá que conformarse con sus colaboraciones puntuales, por ahora!