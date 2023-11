ARE YOU READY FOR IT?

¿Taylor Swift anunciará Reputation (Taylor’s Version) el 10 de noviembre?

Los swifties creen que Taylor Swift anunciará Reputation (Taylor's Version) este viernes 10 de diciembre, una teoría que nace a raíz de la portada de 1989 (Taylor's Version), donde una de las S parece tener la cabeza de una serpiente.