Taylor Swift lanza 1989 (Taylor’s Version), con cinco canciones nuevas From The Vault

Después de muchas semanas de espera, los swifties vuelven a estar de celebración debido a que finalmente pueden volver a disfrutar del álbum de 1989 (Taylor’s Version)sin ningún tipo de remordimiento, porque Taylor Swift ya vuelve a ser dueña de sus canciones. Este es, sin duda, uno de los álbumes más populares de la estadounidense y, por este motivo, era también uno de los más esperados por todos sus fans, ya que cuenta con algunas de sus canciones más famosas: Blank Space, Style y Shake It Off, entre otras.

Y, precisamente por ello, muchos se preguntaban si Taylor Swift conseguiría mantener la fuerza que tienen estas canciones en las versiones originales, algo que parece que no solo ha logrado, sino que incluso ha conseguido que sean incluso mejores que estas. Porque, tal y como han compartido los swifties, esta ya se ha convertido en la regrabación favorita de muchos de ellos, algo que posiblemente mantendrá 1989 (Taylor’s Version) como el álbum más popular de Taylor Swift hasta el momento.

Además, pese a que los fans de Taylor Swift coronaron a las canciones From The Vault de Speak Now (Taylor’s Version) como las mejores que había sacado, parece que las de este álbum han llegado para hacerles competencia e intentar hacerse con este puesto. Ya que, como era de esperar, Taylor ha conseguido sorprender una vez más con estas canciones, entre las cuales hay algunas que son totalmente diferentes a como se las imaginaban los fans.

Este es el caso de "Slut!", la cual muchos pensaban que iba a ser un tema que cargara contra las críticas que recibía y mostraría letras de empoderamiento, pero ha terminado siendo una de las que más ha hecho llorar a los swifties. Aun así, parece que, por ahora, Say Don’t Go es la que ha conseguido coronarse como la canción From The Vault favorita de 1989 (Taylor’s Version), algo que no sería de extrañar que varíe en el futuro, ya que son muchos los que ya se han enamorado de estas cinco nuevas canciones. Esto es algo que demuestra cómo, sin duda, Taylor Swift ha vuelto a superarse una vez más con esta nueva regrabación.