Taylor Swift desata la locura en Madrid: Así se están viviendo las horas previas al concierto

Y la expectación es máxima. Al margen de la polémica por los 69 camiones -con el montaje del escenario, luces y demás elementos técnicos para que el espectáculo deje a los swifties sin palabras- con los que la cantante ha paralizado la zona de la Castellana y la vida de los vecinos de la zona desde hace días, se respira un ambiente mágico e irrepetible ante el concierto más esperado del año en la capital.

Con las 60.000 entradas agotadas desde minutos después de que se pusiesen a la venta hace meses -y eso que no están al alcance de todos los bolsillos, puesto que iban de los 85 euros las más baratas (volaron en un visto y no visto) hasta 300 las más caras, son cientos de fans los que llevan días acampados a las puertas del estado del Real Madrid.

Ni el calor, ya que hoy se alcanzarán 34 grados en la capital-, ni el cansancio, ni la falta de comodidades influyen en el ánimo de los fanáticos de Taylor Swift, que llegados desde diferentes puntos de España y de otros países -incluso desde Estados Unidos- cantan sus temas más míticos mientras se intercambian las famosas pulseras de la amistad que ha popularizado la cantante de I Can Do It With a Broken Heart.

Colas kilométricas en los puestos de merchandising de la artista situados en puntos estratégicos cercanos al Bernabéu. Camisetas por 45 euros, totebags por 30, pulseras por 35, botellas por 20 o sudaderas por 80, entre otros objetos para rendir culto a la estadounidense, se están agotando a pasos agigantados, ya que nadie quiere quedarse sin un recuerdo del paso del huracán Swift por Madrid.

Quedan horas para el primero de sus dos conciertos en Madrid, y la expectación es máxima, ya que nadie duda que la cantante -que solo ha cantado en una ocasión en la capital, allá por 2011, y solo ante 4000 personas- lo dará todo sobre el escenario. 3 horas de espectáculo, numerosos cambios de vestuario y más de 40 canciones, entre las que no faltarán grandes éxitos como Cruel Summer, Shake it off o Love story.

Aunque este martes Taylor Swift ha estado en el Santiago Bernabéu para hacer la prueba de sonido, su paso por la capital está siendo de lo más esquivo y todavía no se ha dejado ver. Protegiendo al máximo la privacidad de la estadounidense, el exclusivo hotel en el que se aloja, el Villamagna, muy cerca del estadio, ha instalado telas negras que recubren toda la azotea para que nadie la vea hasta el momento del concierto.