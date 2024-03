Taylor Swift y Lisa de Blackpink, juntas en Singapur: ¿Se viene colaboración en Reputation (Taylor’s Version)?

The Eras Tour se ha convertido ya en uno de los conciertos más populares entre las celebridades, lo que ha provocado que muchas veces los swifties se vean sorprendidos al verlos en ellos. Pero, aunque hay algunos a los que las redes ya están acostumbradas porque son muy amigos de Taylor Swift, hay otros que siguen sorprendiendo y emocionando a todos, como ha ocurrido ahora con Lisa de Blackpink.

Pero, por si su presencia en el concierto no fuera suficiente para enloquecer a las redes, la rapera ha decidido compartir una foto junto a Taylor Swift en su perfil de Instagram. Y, como era de imaginar, tanto los swifties como los BLINKs no han tardado en compartir y comentar esta foto, la cual han aprovechado para volver a pedirles la colaboración con la que muchos esperan tener algún día.

Ya sea solo con Lisa o con las cuatro integrantes de Blackpink, los fans de ambas artistas están deseando que saquen un tema juntas, algo que llevan años pidiéndoles. Después de que Blackpink colaborara con artistas como Selena Gomez, Lady Gaga o Dua Lipa, muchos mantienen la esperanza de que el tema con Taylor Swift esté cada vez más cerca.

Además, el hecho de que Lisa decidiera ir con un look total black ha provocado que muchos vuelvan a mirar hacia el álbum de Reputation (Taylor’s Version), el cual los swifties llevan meses intentando adivinar cuándo saldrá, unas predicciones que, por ahora, no han conseguido acertar. Aun así, esta vez han vuelto a tirarse a la piscina y apostar porque esta posible colaboración llegue en una de las canciones From The Vault de este sexto álbum de Taylor Swift. Porque, aunque la mayoría sabe que esto es bastante complicado que ocurra, uno nunca sabe qué puede tener entre manos Taylor Swift, por lo que los swifties saben que cualquier teoría, por loca que parezca, puede llegar a ser la acertada.

Sin duda, Lisa tiene el poder de emocionar a todos cada vez que comparte una foto con otra artista, algo que consiguió el año pasado al subir unas fotos con Rosalía, y que ahora ha vuelto a hacer al renovar la foto ya que tenía junto a Taylor Swift.