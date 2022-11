Taylor Swift de la A a la Z

Considerada la auténtica novia de américa -por mucho que le pese a Julia Roberts-, Taylor Swift regresa este 2022 a la palestra musical justo un año después de debutar tras las cámaras con el cortometraje 'All Too Well'. 'Midnights', que así se llama el álbum de su retorno, es la enésima muestra de un talento tan precoz como prolífico y desbordante. aprovechamos la ocasión para repasar el abecedario indispensable de una estrella siempre brillante, capaz de dejar atrás polémicas, superar rencillas y hasta sobrevivir a una batalla legal en la jungla de la industria musical.

La singularidad de Swift como estrella pop global se aprecia también en detalles como la gestión de sus lanzamientos: que un disco tan largamente esperado como Midnights haya mantenido el misterio hasta la medianoche del pasado 21 de octubre, su día oficial de publicación, es un éxito en sí mismo. Y también la razón de que, sin tiempo a profundizar en detalles del disco, apostemos en estas páginas por un repaso a 16 años de carrera artística sin síntomas de agotamiento.

A de AMISTAD

Amiga de sus amigas, Taylor tuvo hasta su propio squad, o escuadrón, que le acompañaba allá donde iba. Entre tan magna compañía encontrábamos habitualmente a Selena Gomez, Cara Delevingne, las hermanas Haim, Hailee Steinfeld o Lena Dunham, aunque su BFF siempre fue la top Karlie Kloss, portada conjunta de Vogue incluida.

B de BOLI

Recientemente, la compositora desveló el secreto a la hora de escribir sus propias canciones: piensa siempre si afrontar la escritura con una pluma, con una estilográfica o con un boli de gel de purpurina. Como ejemplos, en la primera opción estaría Ivy, en el segundo caso All Too Well y en el tercero, claro, Shake It Off.

C de CINE

Desde el 28 de octubre podemos verla en Amsterdam, lo nuevo de David O. Russell. Pero antes ya la disfrutamos en un musical tan bizarro como Cats (2019), en la fallida distopía futurista The Giver (2014), poniendo voz en la animada y colorida The Lorax (2012), o como una enamorada más del bobalicón star system de Historias de San Valentín (2010).

D de DEDICATORIAS

Aunque el propio Jake Gyllenhaal afirma que en la canción hablaba sobre sus fans, All Too Well es todo un ajuste de cuentas con su ex. No es la única dedicatoria que la cantante ha hecho en su repertorio: en Back To December se acuerda de Taylor Lautner, en Enchanted de Adam Young y en I Knew You Were Trouble de Harry Styles. No está tan claro en qué parte del cancionero buscar a Joe Jonas, John Mayer, Zac Efron, Calvin Harris, Tom Hiddleston, el añorado Cory Monteith o todo un miembro de la realeza yanqui como Conor Kennedy, nieto de Robert F. Todos ellos, en un momento dado, ocuparon el corazón de Taylor.

E de EVERMORE

En 2020, con la pandemia encima, Swift publicó dos discos, Folklore y Evermore, que sin llegar a alcanzar las descomunales cifras de ventas de trabajos anteriores la acercaron a un nuevo público. Eran dos trabajos íntimos, con letras a corazón abierto, que compuso con la ayuda de su productor de confianza, Jack Antonoff, y Aaron Dessner (The National).

F de FEARLESS

Así se tituló su segundo LP, que arrasó con singles como Love Story o You Belong To Me, convirtiéndose en el álbum más vendido en 2009 en EE UU -se estima que se han vendido más de 13 millones de copias del disco-. Además, Fearless se llevó cuatro Premios Grammy, convirtiéndose en el álbum más premiado en la historia de la música country.

G de GARRABRANT

Beth Garrabrant es, de un tiempo a esta parte, la fotógrafa de confianza de Taylor, y también en buena medida la responsable del giro que ha dado su imagen de aquella reinona del pop de antaño a una suerte de figura romántica, mucho más acorde con sus actuales coqueteos con el cine. Suyas son las icónicas fotos de Folklore, Evermore, los reworks de Red y Fearless y del recién estrenado Midnights.

H de HANNAH MONTANA

Pocos recuerdan que el debut de Taylor Swift en una pantalla fue gracias a su por entonces amiga Miley Cyrus, que le brindó la oportunidad en Hannah Montana: la película. No solo se marcó un cameo cantando Crazier, sino que dejó su firma también en uno de los temas estrellas de la franquicia: You’ll Always Find Your Way Back Home.

I de INFLUENCIAS

Compositora dotada de una sensibilidad pop más allá de sus raíces country, Taylor Swift nunca ha escondido su pasión por los Beatles, en especial por Paul McCartney, con quien posó en la portada de Rolling Stone. Fab Four al margen, su oráculo particular está plagado de mujeres: de Shania Twain a Patsy Cline, pasando por Emmylou Harris, Madonna o Joni Mitchell.

J de JOE

Swift parece haber encontrado en el actor británico Joe Alwyn su auténtica love story. Juntos desde mayo de 2017, no solo han acaparado focos de los paparazzi, también compusieron uno de los discos más inspirados de la cantante, Folklore, y firman un tema a medias del reciente Midnights.

K de KANYE

Kanye West es algo así como su Moriarty. Desde aquella ceremonia de los Video Music Awards de la MTV en 2009 en la que el rapero interrumpió el discurso de agradecimiento de Swift para reivindicar la injusticia de no dárselo a Beyoncé, todo entre ellos ha sido gresca y más gresca. “Hice a esa zorra famosa”, llegó a espetar sobre ella en su tema Famous.

L de LANA

En 2019 Swift proclamaba a los cuatro vientos que Lana del Rey era “la artista más influyente del pop”. Cuanto más se ha ido acercando estilísticamente la primera a la segunda, fans de una y otra más han soñado despiertos con una colaboración entre ambas. Snow On The Beach, el cuarto tema de su nuevo álbum, ha obrado por fin el milagro.

M de MIDNIGHTS

Precisamente Midnights es el título de este larga duración, el décimo en su ya abultada y aplaudida discografía. Un álbum en el que vuelve a contar con su fiel colaborador Jack Antonoff, productor también de otros trabajos para artistas como Carli Rae Jepsen, St. Vincent, Lorde, Florence and the Machine… y, sí, también Lana del Rey.

N de NASHVILLE

Swift se mudó a Nashville -cuna del género, como bien inmortalizara Robert Altman- con tan solo 14 años y el sueño de convertirse en estrella del country. No tardaría en fichar por el sello independiente Big Machine Records y marcarse un debut homónimo que le situaría de inmediato en el stardom de los sombreros, los vaqueros y las botas.

O de OBAMA

En 2008 no dudó en apoyar su campaña, y tras su elección, confesó: “Nunca he visto a este país tan feliz con una decisión política”. Más tarde, en junio de 2020, cargó contra Donald Trump en un tuit visceral, que acababa lapidario: “Te echaremos en noviembre”. La niña buena de América mostraba una cara inédita… y agallas.

P de PREMIOS

Taylor Swift no debe ganar para estanterías. A punto de cumplir 33 años, la de Reading, Pensilvania, acapara más galardones que el Real Madrid: 11 premios Grammy, 1 Emmy, 25 Billboard Music Awards, 11 Country Music Association Awards… y también 2 nominaciones a los Globos de Oro.

Q de QUERELLA

En 2020 Taylor Swift se enfrascaba en una batalla legal contra Scooter Braun y Scott Borchetta, representantes de artistas como Ariana Grande o Justin Bieber, tras la compra de Big Machine, la discográfica en la que la cantante publicó sus seis primeros discos. ¿La razón? Los derechos de sus canciones, que pasaron a manos de la pareja.

R de REGRABACIONES

La solución a la demanda contra Braun & Borchetta no pudo ser más curiosa: regrabar sus discos. El contrato que firmó una Taylor Swift entonces adolescente con Big Machine no decía nada sobre realizar nuevas versiones. Así que carta blanca al respecto: hasta el momento, y en tan solo dos años, ni corta ni perezosa ya ha rehecho dos de aquellos primeros álbumes, Red y Fearless.

S de SHAKE IT OFF

Primer sencillo de su quinto álbum, 1989, he aquí la canción con la que nuestra heroína se sacudió el heno de la música country y entró de lleno en el mundo pop. ¡Adiós camisa de cuadros, hola chándal! En el videoclip, todo un éxito que acapara a día de hoy más de 3 mil millones de visitas, hasta le da al twerking.

T de TAYLOR SWIFT

Así, sin más, se llamó su disco de debut, lanzado un 24 de octubre de 2006. Once canciones que auparon a una recién llegada al Olimpo de la música country. La adolescente ya dio muestras de su talante, consiguiendo que aceptaran a Nathan Chapman como productor a pesar de haber realizado solo demos hasta entonces.

U de UNIVERSAL

En febrero de 2020, con 31 años cumplidos y tras haber trabajado con la editorial Sony desde los 14, Taylor Swift firmaba un acuerdo global exclusivo con Universal Music Publishing Group. Swift cumplía así el sueño de trabajar codo con codo con Jody Gerson, la primera mujer en dirigir una de las mayores discográficas del mundo.

V de VIDEOCLIPS

Con 44 videoclips a sus espaldas, la protagonista de piezas tan celebradas como Blank Space, inspirada parcialmente en La naranja mecánica, puede presumir de seis MTV Video Music Awards. También de compartir planos con figuras como Kendrick Lamar y Ed Sheeran o ser dirigida por nombres como Terry Richardson o Mark Romanek.

W de WATCH HILL

En 2013 Swift compró Holiday House, casa señorial construida en los años treinta en la costa de Rhode Island, por la todopoderosa familia Snowden y que se ha convertido en su retiro habitual. Allí compuso, en honor a otra de sus insignes propietarias, la polémica Rebekah Harkness, su aplaudida canción The Last Great American Dinasty.

X de x

"X" es la letra utilizada en el mundo anglosajón para vincular la colaboración entre dos artistas. A lo largo de su carrera Taylor se ha mostrado especialmente proclive a unir fuerzas con otros músicos: ha firmado canciones con Kendrick Lamar, Bon Iver, Ed Sheeran, Haim, Phoebe Bridgers, Lana del Rey, The National, y un larguísimo listado de artistas.

Y de YAHOO

Swift es una reconocida estratega a la hora de publicitar sus discos, como se puede comprobar en el uso de TikTok en la promoción de su nuevo álbum, Midnights. O en la campaña de su quinto LP, 1989, realizada en vivo a través de Yahoo y para la que llegó a escribir en el cielo de la ciudad de Nueva York TAYLORSWIFTYAHOO4DAY.

Z de ZENDAYA

Aunque la exitosa protagonista de Euphoria llegó a formar parte activa de la Swift Squad, incluso haciendo una aparición en ese melting pot de estrellas que fue el video de Bad Blood, unos likes en 2016 a unos tuits de Kanye West, el archienemigo de Taylor, enfriaron la relación hasta ahora. Poca euforia.

TEXTO: Tali Carreto