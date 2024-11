The Cure llega al número uno en cinco listas de Estados Unidos por primera vez en su carrera con Songs of a Lost World: ¿El mejor disco del año?

Songs of a Lost World no es sólo el mejor álbum de The Cure en décadas; También ha establecido un nuevo estándar comercial para la banda en Estados Unidos.

El álbum alcanzó el número 1 en cinco listas de Billboard, convirtiéndose en el primer lanzamiento en la historia de la banda en lograrlo. Específicamente, encabezó las listas de mejores álbumes en ventas, álbumes de vinilo, mejores álbumes de rock y alternativos, mejores álbumes de rock y mejores álbumes alternativos de Billboard.

Songs of a Lost World también debutó en el puesto número 4 del Billboard 200, marcando la mejor actuación de la banda en esa lista desde el lanzamiento de Wish en 1992. Mientras tanto, Songs of a Lost World alcanzó el puesto número 1 en la lista de álbumes del Reino Unido.

A principios de este mes, The Cure celebró el lanzamiento de Songs of a Lost World con un concierto de 31 canciones que abarcó su carrera en el Troxy de Londres que también se transmitió en vivo en línea. A partir del próximo año, la banda pretende realizar una extensa gira hasta su supuesto retiro en 2029.

¿El mejor disco del año?

Al éxito de ventas y en las listas hay que sumar las alabanzas tanto de la crítica como de los fans que están poniendo por las nubes.

Un disco que la crítica ha definido como "Majestuosamente desolado, maravillosamente sombrío", y añade que "se mueve como un glaciar a medianoche: magnífico, imparable y con un frío que se instala duro y pesado y no se marcha".

Ha sido un gran año para la música marcado por grandes albums de cantantes femeninas como Billie Eilish, Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Charlie XCX, Beyoncé o Taylor Swift, todos nominados al Premio Grammy a mejor album. Pero es imposible no preguntarse si a pesar de todo ese derroche de éxitos y talento no ha sido superado por la genialidad que Robert Smith ha tardado más de 16 años en sacar.