The White Stripes se vuelven a reunir y Donald Trump es el culpable

Cuando Jack White amenazó con demandar a Donald Trump iba en serió y para hacerlo ha vuelto a juntarse con su compañera en The White Stripes y x pareja Meg White.

El lunes 9 de septiembre, Jack publicó una copia de la página inicial de la demanda en Instagram. "Esta máquina demanda a los fascistas", subtituló White en la captura de pantalla.

Como demandantes individuales y colectivamente como miembros de The White Stripes, Jack y Meg buscan un juicio con jurado en el Distrito Sur de Nueva York. Están demandando a Trump, a Trump for President 2024, Inc. y a la subdirectora de comunicaciones de Trump, Margo Martin, por la "flagrante apropiación indebida" de la canción Seven Nation Army de The White Stripes.

Los White Stripes acusan específicamente a Trump y su campaña de seis cargos de infracción de derechos de autor federales y buscan daños y medidas cautelares.

La demanda surge de un video en las redes sociales publicado por Martin el mes pasado en el que aparece Trump partiendo hacia Michigan y Wisconsin, con Seven Nation Army como banda sonora.

Tras la publicación del vídeo, White inmediatamente amenazó con demandar y escribió en Instagram: "Oh… ni siquiera penséis en usar mi música, fascistas. Demanda [sic] proveniente de mis abogados sobre esto (para agregar a las otras 5 mil que debes tener)".

En la demanda, el abogado de The White Stripes, Robert A. Jacobs, escribe que el video "es aún más ofensivo" para la banda porque "se oponen vehementemente a las políticas adoptadas y las acciones tomadas por el acusado Trump cuando era presidente y las que ha propuesto para el segundo mandato que busca".

Esta claro que a Donald Trump no paran de acumulársele las advertencias y demandas por parte de todo tipo de artistas que no quieren que use sus canciones desde Abba a The White Stripes.