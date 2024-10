Tini no puede contener la emoción tras su actuación junto a Coldplay en Saturday Night Live: "Es un sueño hecho realidad"

Tini Stoessel, conocida por éxitos como Miénteme y La Triple T, ha consolidado su lugar en la música latina y pop internacional. Su voz, carisma y conexión con el público la han llevado a compartir escenario con grandes artistas. Sin embargo, su vínculo con Coldplay ha sido especialmente significativo, y su última colaboración con la banda británica en Saturday Night Live ha dejado una huella imborrable en su carrera.

El pasado sábado, Tini subió al escenario del famoso programa estadounidense Saturday Night Live, junto a Coldplay, para interpretar We Pray, una conmovedora canción que forma parte del último álbum de la banda, Moon Music.

Tini no pudo contener la emoción durante la presentación. Tras finalizar la actuación, la cantante compartió en su cuenta de Twitter/X: "No puedo parar de llorar de la emoción, no tengo palabras". La interpretación de We Pray junto a Chris Martin y Elyanna fue un momento de pura magia, en el que la música, la emoción y la energía del directo se fusionaron de manera perfecta.

Esta no fue la primera vez que Tini compartió escenario con Coldplay. La relación entre ambos comenzó en 2022 cuando la cantante actuó como telonera en los conciertos de la banda en Argentina. Desde entonces, Tini y Coldplay han mantenido una estrecha relación profesional y personal. Antes de su aparición en Saturday Night Live, Tini ya había interpretado esta canción junto a Coldplay en Dublín, Irlanda, pero ahora todo Estados Unidos podía disfrutar de esta actuación en riguroso directo a través de sus pantallas.

El impacto en redes no se hizo esperar, con miles de mensajes de apoyo y cariño hacia la artista. Frases como "Orgullo argentino" y "Reina absoluta" inundaron las redes sociales, demostrando el gran afecto que los fans sienten por Tini y lo orgullosos que están de verla triunfar en un lugar tan importante.

Tini, por su parte, no dejó pasar la oportunidad de agradecer públicamente a Coldplay a través de Instagram: "Qué emoción tan grande. Gracias Coldplay, cada momento que vivo al lado de ustedes es un sueño hecho realidad. Los admiro desde que era chica y no puedo creer estar aquí".

Con esta actuación, Tini Stoessel sigue demostrando su talento y capacidad para conectar con audiencias de todo el mundo. Su paso por Saturday Night Live junto a Coldplay ha sido uno de los momentos más emocionantes de su carrera, y sin duda, marcará un antes y un después en su trayectoria.