Todos los detalles del polémico nuevo disco de Kanye West titulado WW3

En medio de las polémicas que lo han rodeado desde principios de año, y tras los rumores sobre una posible ruptura con Bianca Censori, Kanye West ha anunciado su nuevo álbum, que promete ser más controvertido que nunca.

Después de su polémica entrevista con DJ Akademiks, donde apareció vestido con un atuendo inspirado en el KKK y llevaba una cadena con una gran esvástica, Kanye ha revelado su nuevo disco, compartiendo tanto la portada como el listado de canciones.

Tras el lanzamiento de Vultures 1 y Vultures 2 junto a Ty Dolla $ign en 2024, este 2025 podría marcar la llegada de su esperado álbum WW3. Este disco, compuesto por 11 temas, tiene una portada con una estética que evoca al Ku Klux Klan, mostrando a dos personas vestidas con trajes rojos y blancos inspirados en el KKK, posando frente a una pila de fardos de heno.

El 26 de marzo, el sencillo principal, WW3, fue lanzado, pero rápidamente fue objeto de críticas por sus letras antisemitas. Cuatro días después, DJ Akademiks realizó una nueva entrevista en la que Kanye apareció con un traje negro inspirado en el Ku Klux Klan y realizó comentarios aún más polémicos, como lamentar haber tenido hijos con su exesposa Kim Kardashian, y declarar que considera a Drake "un millón de veces mejor" que Kendrick Lamar. También lanzó comentarios negativos sobre diversas celebridades, incluyendo a Jay-Z, Beyoncé, Playboi Carti, Lamar y el fallecido Virgil Abloh.

Al día siguiente, Kanye estrenó el video musical de WW3 en Twitter. El video incluye una escena reutilizada de la miniserie estadounidense Roots, junto con imágenes sexuales explícitas y metraje de una reunión del KKK.

Por otro lado, la canción Bianca ha generado revuelo por sus letras crudas y sinceras, que parecen reflejar lo que está ocurriendo en su relación. West y Censori, quienes se conocieron mientras ella trabajaba en su marca Yeezy, se casaron en 2022. En el tema, Kanye ruega a Bianca que regrese con él, mencionando que sus tweets fueron la causa de la separación. También compara su situación con la de Diddy y su ex, Cassie Ventura.

En la canción, West expresa: "Mi bebé se escapó / pero primero trató de internarme / No ir al hospital porque no estoy enfermo, simplemente no lo entiendo. Está teniendo un ataque de pánico y no le gusta la forma en que tuiteé / Hasta que Bianca regrese me quedo despierto toda la noche y no voy a dormir / Realmente no sé dónde está".

Una lista de canciones de WW3, filtrada en X (anteriormente conocido como Twitter) el miércoles, sugiere que la relación con Bianca no es el único tema abordado en las 11 pistas. Los títulos incluyen "Jared" y "Cosby", posibles referencias al esposo de Ivanka Trump, Jared Kushner, y al actor Bill Cosby. También aparece "Virgil Let Me Down", que podría ser una referencia al fallecido diseñador Virgil Abloh, con quien West colaboró estrechamente desde sus días de pasante en Fendi en 2009.

Por el momento, el álbum no está disponible en plataformas de streaming, y no está claro si se lanzará en su totalidad en algún formato, pero las controversias alrededor de él siguen siendo el centro de atención.