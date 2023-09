Todos los ganadores de los VMAs: Taylor Swift vuelve a arrasar, Blackpink hace historia y otros grandes momentos de la noche

Los VMA han vuelto a convertirse, un año más, en los protagonistas de la noche. Pero, si hay alguien que ha destacado especialmente durante esta noche de premios ha sido Taylor Swift, quien no solo ha arrasado en casi todas las categorías en las que estaba nominada, sino que también ha sido la protagonista de grandes momentos de la noche. Tal y como ha dicho Justin Timberlake, Taylor Swift se ha convertido en una artista imparable, lo que la ha llevado a ganar nueve de los once premios a los que estaba nominada, entre los que se encuentran las categorías más importantes de los VMA: Artist Of The Year, Video Of The Year, Song Of The Year y Album Of The Year.

Gracias a esto, Taylor Swift ha empatado el récord de más victorias en la categoría regular en una sola noche de la historia; y se ha posicionado como la segunda artista con más VMA de la historia, con un total de 23, tan solo por detrás de Beyoncé, quien tiene 25. Aun así, Taylor no ha sido la única protagonista de la noche, ya que Blackpink se ha convertido en el primer grupo femenino en 24 años que ha conseguido ganar la categoría de Best Group, algo que no ocurría desde la victoria de TLC en 1999.

Pero, si hay algo que los fans han disfrutado esta noche de premios han sido las increíbles actuaciones que han acogido los VMA, donde Shakira, además de llevarse dos premios a casa, ha dejado a su paso una de las mejores presentaciones de la noche. La colombiana ha hecho un repaso de sus grandes éxitos en una actuación de 10 minutos, en los cuales ha conseguido hacer bailar tanto al público como a los artistas que estaban presentes.

Sin duda, esta noche ha conseguido dejar grandes momentos para la historia de los premios, ya que los artistas presentes no solo han triunfado con sus actuaciones y premios, sino que sus reacciones tampoco han dejado indiferente a nadie. Este es el caso de Taylor Swift, quien ha aparecido en diferentes momentos disfrutando y vibrando con todas las actuaciones de los VMA; o la maravillosa reacción de Selena Gomez después de escuchar la nominación de Chris Brown.