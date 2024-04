El triunfo indie de Alba Reche: "Me he desarrollado más en el mundillo independiente"

"De hecho creo que donde más me he desarrollado ha sido en el mundillo independiente", reconoce en una charla con EFE poco antes de que Diamante, su colaboración puntual con el gallego Baiuca, se hiciera con las distinciones a mejor canción, mejor grabación electrónica y mejor producción en los Premios MIN.

Han sido los primeros galardones de una carrera que, para el gran público, arrancó en 2019 tras su salida de la poco alternativa Academia de OT. De la mano de una multinacional a la que sigue vinculada, Universal, publicó el disco Quimera (2019) y dos EP: La pequeña semilla (2021) y Honestamente Triste (2022).

"Mi esencia y mi energía son básicamente las mismas de hace 5 años, pero ahora estoy mucho más segura de mí misma, lo tengo todo más claro y he podido mostrar mi música y mis canciones gracias a muchísimas más oportunidades de las que había tenido", afirma sobre su evolución en esos discos.

Entre medias, ha ido fraguando además una serie de colaboraciones que hacían mucho más evidente su viraje musical desde la franja del horario de máxima audiencia a los márgenes más alternativas. Ahí quedan sus alianzas con artistas independientes como el propio Baiuca, Daniel Sabater o Sebastián Cortés.

"Tanto artística como musicalmente, estoy mucho más cerca de lo que quería ser y de lo que quiero ser, que es un pop rock alternativo", confirma.

Cuenta que al productor y compositor Alejandro Guillán, alias Baiuca, lo conoció en un concierto que aquel ofreció en Valencia. "Yo llevaba admirándolo mucho tiempo y terminé por hablarle por Instagram, le compartí un par de canciones y me invitó a conocernos tras la actuación. Entonces vimos que teníamos muchas cosas en común", destaca.

Gracias a Diamante (y también al tema La mare que lo acompaña como una especie de cara B), la ilicitana fue invitada por primera vez a los Premios MIN celebrados en el Pabellón Multiusos del Auditorio de Zaragoza, entre Xoel López, Valeria Castro y Ginebras, pero no se sintió ajena.

"De alma, de alguna manera me siento bastante independiente por cómo desarrollo mis proyectos y por la manera de trabajar gracias a mi equipo de la discográfica, que en general vienen todos de ese ámbito", afirma en ese sentido.

Añade que la acogida de esta industria que se precia de trazar los caminos nuevos del arte fue buena, sin miradas por encima del hombro a pesar de su vinculación a OT.

"Depende de la persona, pero a nivel general se siente mucho menos prejuicio por venir de un programa de televisión. Evidentemente exponerse en Operación Triunfo te da unas oportunidades que seguramente tarden mucho más en llegar si no lo haces y es algo que yo también tengo la responsabilidad de aceptar, porque me he ahorrado entre comillas una parte, pero yo también hice mis años de bodas, bautizos y comuniones, ¿eh?", señala.

Por último, habla orgullosa de su segundo álbum, en cuya elaboración está plenamente inmersa ahora mismo: "Estamos terminando un par de canciones que quedan y ya hemos empezado a producirlas; ya no suenan tanto a maqueta y diría que no se parece demasiado a Honestamente triste, sino que tiene mucho más sonido de banda".