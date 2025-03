Universal solicita la desestimación de la demanda de Drake por Not Like Us de Kendrick Lamar y afirma que el rapero perdió "una batalla de rap que él mismo provocó"

En la moción, presentada el 17 de marzo ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, obtenida y revisada por TheWrap, Universal Music Grpup, discográfica del propio Drake, afirma que la "hipérbole retórica" ​​de la canción es común en las canciones de rap "diss tracks" y, por lo tanto, no debe interpretarse literalmente, lo que invalida toda la demanda.

Drake sostiene que la demanda "no se refiere al artista que creó Not Like Us" y, en cambio, culpa a UMG. Sin embargo, la compañía musical insiste en su moción de desestimación en que Drake simplemente "perdió una batalla de rap que él mismo provocó" y en la que "participó voluntariamente".

"Aunque esta demanda carece de fundamento contra cualquier objetivo, se refiere claramente a las letras de Lamar”, dice la moción.

"La reiterada insistencia de Drake en lo contrario no la justifica; al contrario, delata su reconocimiento de que su verdadera batalla fue, y es, contra Lamar", sentencia.

La canción ganadora del Grammy, que arrasó en las cinco categorías a las que fue nominada en febrero, incluye versos como: "Drake, oigo que te gustan jóvenes", e insinúa que el rapero es un pedófilo.

La documentación cita casos en los que Drake acusó a Lamar de violencia doméstica y de que otra persona era el padre de uno de los hijos de Lamar: "Drake se ha complacido en usar la plataforma de UMG para promocionar canciones que lanzan ataques igualmente incendiarios contra Lamar… pero ahora, tras perder la batalla del rap, Drake afirma que Not Like Us es difamatoria".

UMG argumenta además que, dado que Drake es una figura pública, aún no ha demostrado que la compañía actuó con "malicia real" hacia él.

La compañía musical también rechaza las acusaciones de que manipularon las cifras de streaming de Not Like Us, algo que Spotify también ha negado anteriormente.

Esto parece otro revés en la batalla de Drake contra Lamar y Universal Music Group en la que el canadiense está claramente saliendo peor parado.