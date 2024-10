El videoclip de Birds of a Feather de Billie Eilish divide a sus fans y causa controversia

Billie Eilish ha vuelto a generar debate con el estreno del videoclip de su canción Birds of a Feather, un tema que ha alcanzado el éxito global y se ha convertido en uno de los más escuchados del año. A pesar de su popularidad y de haber superado los mil millones de reproducciones en Spotify, el reciente estreno de su correspondiente videoclip ha dejado dividida a su legión de seguidores.

Dirigido por Aidan Zamiri, el vídeo apuesta por una estética minimalista, en la que Eilish aparece sola en una oficina vacía, siendo arrastrada por fuerzas invisibles. Con una atmósfera surrealista y varios primeros planos de la cantante, el videoclip parece simbolizar el sentimiento de obsesión y amor no correspondido del que habla la canción. Sin embargo, este enfoque ha generado reacciones encontradas entre los fans.

Muchos esperaban un vídeo más dinámico y visualmente impactante, acorde con el éxito global del tema. "Me decepcionó el videoclip, esperaba algo más profundo", comentó un fan en redes sociales. Otros señalaron que el vídeo no refleja la energía del tema, que ha permanecido en los primeros puestos de las listas globales durante meses. Con su sonido mágico y poderoso, algunos esperaban una superproducción que aprovechara exteriores o efectos más elaborados.

No obstante, un sector de la audiencia ha elogiado el estilo de Eilish, defendiendo que el vídeo refleja su habitual enfoque artístico. "Me parece que el minimalismo tiene mucho sentido, encaja con la emocionalidad de la canción", opinó otro seguidor. Además, Aidan Zamiri respondió a las críticas con calma, reconociendo que aunque el vídeo no haya gustado a todos, tanto él como Billie están satisfechos con el resultado.

A pesar de la controversia, Birds of a Feather sigue siendo un éxito rotundo. El debate en torno a su videoclip no hace más que consolidar a Billie Eilish como una artista que no teme ofrecer algo diferente y, en ocasiones, desconcertante. Sea como sea: está siendo todo un triunfo a nivel de números.