'What Was I Made For?', la nueva canción de Billie Eilish para 'Barbie' que tiene entre lágrimas a todos sus fans

A poco más de una semana del estreno de Barbie, Billie Eilish ha revelado la canción que ha escrito para la película, 'What Was I Made For?', un tema que ha llegado acompañado de un nuevovideoclip. Y, como ya es costumbre para sus fans, muchos han terminado de escuchar esta canción entre lágrimas debido a la letra tan profunda que acompaña a este nuevo tema, en la cual revela que vuelve a estar triste y que ha olvidado "cómo ser feliz". Pero, si estas palabras ya suponen un gran golpe emocional para todo el que las escuche, cuando Billie Eilish ha revelado que esta canción describe "exactamente" cómo se siente, a muchos fans se les ha roto el corazón.

Además, el videoclip de 'What Was I Made For?' no hace más que sumar más emociones a esta canción. Ya que, en este, al igual que ha hecho en otros de sus videoclips, Billie Eilish concentra toda la atención en el centro de la escena, donde aparece sentada junto a una caja llena de ropa para muñecas. Pero, si hay algo que destaca de este momento es que no saca prendas aleatorias, sino que son distintos conjuntos que la cantante ha ido utilizando a lo largo de su carrera, los cuales son muy significativos para cada etapa de su vida.

Y, entre estos, muchos han destacado el conjunto que Billie Eilish llevó en los Grammy de 2019, con el cual la artista tiene sentimientos encontrados y lo mira por varios segundos, ya que no guarda un buen recuerdo de estos premios. Porque, aunque volvió a casa con un total de cinco Grammys, Billie sufrió muchos comentarios de odio en los que la acusaban de no merecerse haberlos ganado. Y, como era de esperar, esta escena es una de las que más ha afectado a los fans, quienes saben que la cantante lo pasó especialmente mal durante aquella época.

Pero, aun no conociendo todo lo que hay detrás de esta canción, es inevitable emocionarse con 'What Was I Made For?', algo que la propia Margot Robbie ha confirmado después de confesar que lloró la primera vez que escuchó la canción y que sigue llorando cuando vuelve a escucharla. Sin duda, cada vez que Billie Eilish anuncia un nuevo tema, los fans tienen que prepararse para otra oleada de emociones, ya que nunca saben con qué les sorprenderá la próxima vez.