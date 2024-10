Yailin La más viral, sorprende con un cambio radical: cirugía para aclarar sus ojos

La artista urbana Yailin La más viral, ha sorprendido a sus seguidores con un nuevo retoque estético que ha dado mucho de qué hablar: el cambio de color de sus ojos. La dominicana, cuyo verdadero nombre es Jorgina Lulú Guillermo Díaz, mostró a través de sus redes sociales el resultado de una delicada cirugía ocular conocida como queratopigmentación, con la que ha conseguido aclarar sus ojos marrones a un tono gris denominado Miami gray.

Yailin, quien ha sido muy abierta sobre los procedimientos estéticos a los que se ha sometido desde que saltó a la fama, explicó en una transmisión en vivo en Instagram que sus ojos seguirán aclarándose con el tiempo. Este procedimiento, que tuvo una duración de aproximadamente una hora y un coste de 12.000 dólares, se llevó a cabo en una reputada clínica de Miami y consiste en alterar el color de la córnea mediante la aplicación de tinta con un láser de ultraprecisión.

La cantante, conocida también por su relación con el rapero Anuel AA y su polémico romance con Tekashi, no ha tenido reparo en confesar su gusto por los retoques estéticos. A lo largo de su carrera, Yailin se ha sometido a varios procedimientos como aumento de pecho y glúteos, lipoescultura y perfilado facial, entre otros.

Antes de entrar al quirófano, Yailin explicó en un vídeo compartido en la cuenta oficial de la clínica por qué decidió cambiar el color de sus ojos. "Los tengo muy lindos, pero el otro día me puse unos ojos grises y, como esta vaina me gustó, me los quiero hacer", confesó. Tras la operación, Yailin se mostró muy satisfecha con el resultado y emocionada al verse en el espejo.