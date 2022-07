¿Dónde están las 8 Rosas de Rosalía, sus inseparables bailarinas?

Mi querida compi Paula me descubrió hace ya tres añazos uno de los secretos que había potenciado del éxito de Rosalía en directo: las 8 Rosas. "El Mal Querer sin ellas no habría sido lo mismo" defendía en un artículo, y hablando hoy mismo con ella me lanzaba la pregunta: ¿dónde se han metido? Es una buenísima pregunta y hace que queramos contextualizar el flow que acompañó a la ya carismática Rosalía durante su primera gira.

El estilismo de las 8 Rosas, como fiel sombra de la cantante, era inconfundible: "Siempre vestidas iguales, a veces, calcos de la propia Rosalía con largas coletas, aros y zapatillas blancas de plataforma", escribía Paula. Una estética que conservaban en sus cuentas de Instagram, donde llegaron a superar los 33.000 seguidores en su perfil conjunto.

Todas fueron pupilas de Charm La'Donna, coreógrafa estadounidense responsable de algunos bailes característicos de la autora del Mal Querer. Quizá por eso se fijó en tópicos españoles y los llevó a un nuevo nivel: la pose flamenca característica de aquellos conciertos cada vez que la cantante exclamaba "La Rosalía", o aquel homenaje a los banderilleros.

Rosalía y La'Donna se pusieron en contacto precisamente a través de las redes sociales, ya que la norteamericana tenía en su currículum haber colaborado con Selena Gomez o Madonna, ídolas absolutas en su territorio musical. La meteórica popularidad de la de Sant Esteve Sesrovires facilitó la colaboración entre ambas, y Charm le envió entonces a unas secuaces.

Primero fueron ocho y luego se quedaron en seis, pero la unión entre todas estaba clara. La escoltaban hasta el escenario, la protegían del acoso (bienintencionado pero acoso) de los fans, hacían de barrera con los fotógrafos cuando no le apetecía posar a la estrella y, por supuesto, bailaban como diosas.

Todavía siguen haciéndolo en su gran mayoría, pero el séquito ya no sigue junto. Las hay actrices, las hay modelos, unas actúan en suntuosos espectáculos internacioneles, las hay que se han graduado como universitarias y otras se han apartado de las redes... sin embargo, el recuerdo de aquellos buenos momentos se materializó en un sentido homenaje (hoy eliminado del perfil) que decía lo siguiente: "Gracias danza por hacer de nuestra vida un sueño, y gracias Rosalía por darle valor y apostar por ella".

Lo que anoche se vio de Motomami en directo, incluyendo hasta temas inéditos, es un cambio enorme respecto a lo que ellas bailaron hace años, por lo que es comprensible que por decisiones artísticas no colaboraran en esta ocasión. Si quisiera hacerlo de nuevo en un futuro lo tendría fácil: a todas las sigue en Instagram, y seguro que le responden a cualquier mensaje.