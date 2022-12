Ajromantto, el polémico fichaje de KOI, se 'alivia' en Twich: "Otro se hubiera suicidado"

Va a terminar 2022 y todavía no sabemos nada de quiénes serán los nuevos integrantes de KOI en su vertiente de creadores de contenido. "Ha sido una gran cagada", dijo Ibai, y en términos menos gráficos también iban las disculpas de KOI Jefa, aunque el que más juego está dando ahora mismo es Ajromantto.

El sevillano fue aparentemente el favorito de Ibai durante la presentación ("Antonio José, tú tienes que ser parte de esto"), aunque ha descartado su entrada al club violeta en un stream donde ha respondido a las preguntas de su chat.

Es en realidad el segundo directo que hace tras la hecatombe del finde pasado. En el primero, insistió en pedir disculpas por "actos sin justificación", refiriéndose a algunos insultos que dedicó a otros y los comentarios sobre mujeres. "Lo que yo hice fue acoso y me equivoqué, pero aprendí y no lo voy a hacer de nuevo".

Por otro lado, se presentó seguro de que "nadie me va a parar, voy a seguir al cien por cien" en eso de convertirse en streamer, aunque no sea con los colores del club de Ibai. "Hago este directo para quedarme tranquilo", añadiendo que todas las críticas que ha recibido pueden "llevarse vidas por delante".

"Lo que yo he vivido lo he digerido bien porque soy fuerte mentalmente, pero si le llega a pasar a otro y no sé cómo habría entrado la salud mental en juego", y es más concreto: "estoy hablando de suicidio y cosas así, a otros le podría haber pasado". ¿Y qué pasa con los likes y comentarios fuera de tono? "Me gusta el sexo y no veo nada raro en lo que hice".

El andaluz no fue el único en dar explicaciones; Isawela también abrió un timidísimo directo ("no se me da bien hablar a cámara") donde agradeció el apoyo que ha recibido, llegando a emocionarse, y explicando que habló con Spursito y Carola para comprobar que "todo está bien con ellos". Por aclarar, hubo gente que se ofendió por decir que "quería un hijo suyo". En fin.

En diferentes grados de claridad, ambos dejaron caer que no formarán parte de KOI en 2023, aunque Antonio José animó a los espectadores a que participaran en próximas oportunidades. "Te cambia la vida", y tanto que sí. Aunque sea para un rato.