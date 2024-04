El desarrollo de Fallout 5 podría acelerarse tras el éxito de la serie de Amazon y los fans no auguran nada bueno

El éxito de la serie de Fallout de Amazon Prime Video ha sido arrollador. No es de extrañar, ya que ha conseguido recoger y plasmar a la perfección todo aquello que hace tan especial a la emblemática saga de videojuegos de Bethesda. El buen recibimiento ha sido tal que, incluso, las ventas de los juegos de la franquicia se han disparado en los últimos días, especialmente el de Fallout 4.

Por supuesto, esto ha hecho que muchos tengan aún más ansias de que llegue el lanzamiento del ansiado Fallout 5, la próxima entrega de la saga. No obstante, está previsto que llegue después de que vea la luz el aún más esperado The Elder Scrolls VI, un juego que aún no tiene ni siquiera fecha de lanzamiento prevista.

Sin embargo, parece que ahora los planes de Microsoft, actual propietaria de Bethesda, podrían ser muy diferentes. Según ha informado el insider Jez Corden , Xbox podría estar pensando en acelerar el desarrollo de Fallout 5. ¿Cómo? Abriendo la posibilidad de que no sea desarrollado por Bethesda, sino por otro estudio, para así agilizar el proceso y que no se tenga que depende de la llegada de The Elder Scrolls VI.

Toda esta prisa parece no haber gustado a muchos fans de la saga. Y es que si bien todos queremos poder jugar a Fallout 5 lo antes posible, esta supuesta aceleración en su desarrollo podría hacer que el juego llegase a nosotros lleno de defectos y bugs, algo que ha sido habitual en algunos títulos de la saga durante su lanzamiento. Aún así, no hay nada confirmado por parte de Microsoft ni de Bethesda, por lo que lo mejor es permanecer atentos a cualquier nueva información que pueda surgir al respecto.