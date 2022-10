Esta es la medida que implementará Twitch para ayudar a los streamers pequeños

Ibai decidiendo "en qué plataforma quiere estar los próximos años" es un claro aviso de que las cosas están cambiando con velocidad en el sector de los creadores de contenido. Algunas de sus figuras más importantes han puesto el grito en el cielo por las diferencias entre contratos y la nueva política de reducir los beneficios, algo que entrará en vigor el año que viene. Twitch tenía que contraatacar para evitar la mala prensa, y se les ha ocurrido una forma de dar la vuelta a la tortilla, al menos en parte.

Lo normal al empezar a usar la plataforma es que te salgan unos cuantos anuncios (conocidos como 'pre-roll') que a muchos espectadores les corta el rollo hasta el punto de cerrar la app. Pues bien, los de morado tienen planes para que ese incómodo trámite sea cosa del pasado.

"Nadie quiere un pre-roll mientras intenta descubrir a un nuevo streamer", dice uno de los jefazos de Twitch, Mike Minton, en entrevista ni más ni menos que al Washington Post. El responsable de monetización añade que "tenemos que quitar anuncios en ese proceso para ayudar a los espectadores a encontrar lo que buscan, y especialmente ayudar a los streamers más pequeños para que el pre-roll no les penalice".

"En términos de oportunidades para los creadores, queremos que tengan más oportunidades para que los anuncios crezcan en exposición, pero reduzcan el tiempo de vídeo", explica. Esto parece traducirse en que en algunos casos desaparecerán esos molestos clips (algunos superan el minuto de duración) que tapaban momentos clave del directo sin posibilidad de retroceder o recuperar la info perdida.

Es un punto importante que, al parecer, no afectará a todas las emisiones. Es decir: quizá en los streamers top tengamos que seguir tragándonos anuncios largos y tediosos, algo que no sabremos hasta que se apliquen estos cambios. ¿Se sabe fecha de cuándo será eso? Pues todavía no, pero no suele pasar mucho tiempo desde el anuncio de cosas así hasta que entran en marcha.