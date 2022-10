La influencer sin dientes que tiene 2 millones de seguidores en TikTok

Una mujer que perdió sus dientes después de luchar contra una adicción a las drogas desde los 12 años, ahora tiene la misión de romper el estigma que rodea a las dentaduras postizas.

Faith Hill, de 23 años, publica regularmente videos en las redes sociales mostrándose con y sin dentaduras postizas con la esperanza de alentar a eliminar las connotaciones negativas.

Esta joven se enganchó al cannabis a los 12 años y, a los 15, se volvió adicta a sustancias más dañinas, en particular a la metadona.

Faith estuvo entrando y saliendo de rehabilitación desde la mitad de su adolescencia, y pasó numerosos períodos en prisión, y finalmente se volvió sobria a los 21 años de edad.

Ahora es toda una estrella de TikTok que acumula casi 2 millones de seguidores que no se pierden sus videos en los que sorprende a la gente apareciendo sin maquillaje ni dientes y después maquillada, arreglada y con las dentaduras puestas.

Después de salir de la cárcel y recaer después de la rehabilitación, Faith dejó su relación abusiva en julio de 2020 y se puso sobria. Fue entonces cuando se dio cuenta de cuánto daño habían hecho las drogas a sus dientes.

Faith explicó que tuvo que quitarse todos los dientes y que estuvo completamente desdentada durante más de dos meses mientras esperaba que me pusiera la dentadura postiza. "Era miserable durante ese período de tiempo. No me sentía bonita, me sentía horrible", dijo.

Finalmente, en diciembre, Faith consiguió sus nuevos dientes. "Decidí comenzar a hacer TikToks sobre mi dentadura postiza para crear conciencia y mostrarle al mundo que las personas con dentadura postiza también son hermosas. Quiero aplastar el estigma tonto en su contra y mostrarles a los demás que deben aceptarlas en lugar de ocultarlas", Faith aseguró.

