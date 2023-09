Una streamer de IRL escucha disparos durante su directo y los confunde con fuegos artificiales

Los streamers de IRL cada vez ganan más popularidad dentro de Twitch, de forma que cada vez son más las personas que deciden acompañarlos durante sus aventuras, las cuales pueden variar mucho dependiendo del canal que uno decida seguir. Pero, si hay algo que destaca en particular dentro del contenido IRL, es que uno no sabe qué puede llegar a pasar durante uno de estos directos. Porque, a diferencia de los otros streamers, los de IRL generalmente no pueden controlar todo lo que ocurrirá a su alrededor, ya que suelen estar en espacios abiertos y, en muchas ocasiones, rodeados de desconocidos.

Por ello, cuando uno decide ver un stream de IRL, puede llegar a verse sorprendido con las situaciones más inesperadasposibles, tal y como ha ocurrido durante uno de los directos de la canadiense BigCocobuns, quien está estos días viajando por Estados Unidos. Y, pese a que todo parecía estar yendo bien durante el directo, justo cuando estaba a punto de despedirse para terminar el directo empezaron a escucharse disparos de fondo.

En ese momento, la chica se mostró dubitativa con la situación y quiso convencerse de que eran fuegos artificiales, ya que llevaban todo el día tirándolos en Chicago para celebrar el día de la Independencia de México. Pero, tal y como le estaba diciendo le chat, lo que acababa de escuchar no eran fuegos artificiales, sino armas de fuego, algo que ella misma pudo comprobar al ver que una de estas balas rebotó en algún lugar.

Aun así, la streamer se mostró lo más calmada posible durante los últimos minutos del directo, en los cuales se despidió y dijo que se tenía queir de donde estaba porque, tal y como habían escuchado, creía que acababan de dispararse cerca. En ese momento cerró directo y, por suerte, al día siguiente volvió a abrir, algo que dejó más tranquila a toda su comunidad, quien pudo asegurarse de que había podido irse de ese lugar sin ningún problema.