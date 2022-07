Susto mortal para Ninja: "Se rompió la ventanilla de nuestro avión en pleno vuelo"

Muchos dicen que los números de Tyler Blevins en Twitch están cayendo en picado, pero esa expresión casi deja de ser una metáfora en las últimas horas. Ninja, el mayor streamer del mundo gracias a sus 18,3 millones de seguidores, tuvo anoche un angustioso sobresalto en el que temió por su vida y el de su mujer.

No es la típica vacilada de creador de contenido trolero (ejem, ¿te acuerdas de un tal Yao Cabrera?) sino el temor genuino y fundado que da ver cómo tu ventanilla del avión se rompe en pleno vuelo. Es lo que al parecer sucedió a la familia Blevins mientras se desplazaban de vuelta a casa.

Aunque no da detalles del desplazamiento, a Ninja se le estima una fortuna de 40 millones de dólares, más que suficiente para fletar un charter privado que le ahorre colas, selfis con fans o situaciones incómodas en el aeropuerto. Con todo, casi vive la situación más incómoda de todas.

Resulta que la ventanilla al lado de sus asientos se quebró en mitad del trayecto, con el acojone que eso supone a cualquier humano volando a unos mil kilómetros por hora. Tras dar el aviso, Tyler asegura que habló con la tripulación para valorar un aterrizaje de emergencia, algo que al final no consideraron oportuno para lo que les quedaba del trayecto.

Ninja volvía de Las Vegas con destino Florida, donde tiene un casoplón de caerse de espaldas. De hecho, parte de la misma está financiada por su sponsor Red Bull, el mismo que le reformó la vivienda a TheGrefg para tener una habitación tremenda. "Menos mal que la ventanilla aguantó, quién sabe cómo, mientras aterrizábamos", contaba el de pelo azul en un tuit.

Lo de que se rompa una ventanilla es extremadamente difícil pero de vez en cuando sucede, y las consecuencias pueden ser catastróficas. El último caso registrado en suelo norteamericano fue en 2018, en un trayecto de la aerolínea Southwest que se estuvo violentamente interrumpido por una ventanilla que, en esa ocasión, sí se rompió, causando una víctima mortal.

Uno de los pasajeros llegó a emitir en directo por Facebook Live el aterrizaje de emergencia, convencido de que eran los últimos minutos de su vida. Es curioso que un streamer del calibre de Ninja no hiciera lo mismo, desde luego habría subido muchísimo en audiencia para los muy modestos números que mueve en la actualidad. Con todo, lo importante es que haya salido sano y salvo, of course.