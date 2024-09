C. Tangana se estrenará como director con La guitarra flamenca de Yerai Cortés en San Sebastián

Al fin hemos podido saber que Antón Álvarez, más conocido comoC. Tangana, dará un nuevo paso en su carrera al debutar como director de cine con la película documental La guitarra flamenca de Yerai Cortés. Esta esperada obra tendrá su estreno el próximo 20 de septiembre en el prestigioso Festival Internacional de Cine de San Sebastián, inaugurando la sección New Directors.

La cinta, de carácter documental, sigue al guitarrista Yerai Cortés en un viaje íntimo que revela un secreto familiar, entrelazando música y narrativa en una historia única. C. Tangana, además de dirigir, ha compuesto la banda sonora junto a Cortés, y ha descrito el proyecto como ''lo más guapo que he hecho nunca''. El reparto cuenta también con la participación de María Merino de Paz, Miguel Cortés y Tania Garcia.

Con una duración de poco más de 90 minutos, La guitarra flamenca de Yerai Cortés es un producto de la productora Little Spain, fundada por C. Tangana junto a Santos Bacana, Cris Trenas y María Rubio. Esta productora ya había colaborado en el anterior proyecto de Tangana, Esta ambición desmedida, documental que se presentó en la pasada edición del festival y que reflejó el desafío de crear la gira mundial más ambiciosa del rapero español.

La expectación es alta para este debut como director, que promete ofrecer una nueva perspectiva sobre el flamenco y sus historias ocultas, consolidando a C. Tangana no solo como una figura clave en la música española, sino también como un emergente talento en el cine. Veremos si finalmente La guitarra flamenca de Yerai Cortés es un éxito o no, pero hay algo que está claro incluso antes de su lanzamiento: la ambición creativa de Pucho parece inagotable. Y eso es una enorme noticia.