Tortillaland 2: ¿qué significa el nuevo trailer?

Creíamos que hasta que no llegara el 14 de agosto, la fecha prevista para el estreno de Tortillaland 2, no íbamos a tener muchas cosas que contar, pero entre las amenazas de Auron a Spreen y el lanzamiento ayer mismo de un espectacular avance, me da a mí que sí tenemos tema.

Fue el creador de todo esto el que publicó en primer lugar el vídeo, de poco más de un minuto, que ha tirado por la vena artística en vez de desvelar nuevos detalles concretos. Un tipo llegando a un faro, observando como una silla se monta delante de sus ojos y lanzándose, por sorpresa, por los aires... ¿dónde he visto yo eso antes?

La creatividad y la música que acompaña ha sido muy aplaudida por los seguidores, que ya se quedaron intrigados por el fotograma que ilustraba esa misma escena desde fuera, y que se lanzó el lunes. ¿Nos estás diciendo algo que no pillamos, Auron?

Pues, queridos dioses de Tortillaland, nosotros sí lo hemos pillado: habéis recreado en el mundo Minecraft uno de los videojuegos más queridos y premiados en la historia de los shooter. Hablamos de Bioshock Infinite, el capítulo que cerraba la trilogía de Bioshock por todo lo alto y que dejó el listón altísimo dentro del género de disparos. Tanto es así que han pasado 10 años y no hay continuación.

No sabemos si es una licencia que se han tomado los programadores para hacer un trailer bonito o si efectivamente los mapas de Tortillaland serán plataformas volantes e independientes, lo que añadiría un extra de privacidad a cada rinconcito. Se acabaron las visitas sorpresa y eso de reventar casas ajenas, o al menos ahora mismo va a estar mucho más complicado.

En caso de que la distribución de espacios personales para los participantes fuera al estilo Bioshock, nos preguntamos si también heredará el curioso sistema de transporte entre 'islas'. Consistía en unos raíles que perfectamente se podrían reproducir en Minecraft, y que le daba un toque de montaña rusa muy apropiado para lo que suele suceder en series de este tipo.

Semana y media para el estreno y millón y medio de reproducciones que certifican las ganas que tiene la gente por echar un vistazo a Tortillaland 2. Y desde luego, se lo han currado mucho más que la primera entrega, aunque solo sea en promoción.