Twitch se actualiza contra las fake news

El mundo streamer o influencer puede que en ocasiones viva en una burbuja alejada de la actualidad, pero cuando las noticias son tan preocupantes como las de una pandemia global o una guerra cercana, mucha gente del sector no puede evitar opinar. Y en ocasiones, difundir información falsa.

Le pasó a Paula Gonu con sus consejos para combatir el COVID, le acaba de pasar a Marina Yers con informaciones inexactas sobre Ucrania y seguirá pasando porque, lamentablemente, es la época que nos ha tocado vivir. Al menos las plataformas sociales ya están luchando contra el tema, o al menos lo intentan.

TikTok o Spotify, en previsión del desastre que está ocurriendo por la guerra rusa, actualizaron sus políticas de convivencia para avisar contra la guerra de la información. En ambos casos hay banners que avisan del contenido sensible en las publicaciones que puedan tener cierta controversia (no solo sobre Ucrania), dejando caer que lo que oigas en un podcast o en un vídeo corto no tiene por qué ser cierto.

Desde el viernes, Twitch se ha sumado con una iniciativa más severa: prohíben emitir a lo que llaman "actores de desinformación dañina". Se nos ocurren unos cuantos que podrían meterse dentro de esa categoría, y aunque es conocida la mojigatería de los de morado, viene bien que haya cierto control a la hora de hablar sobre algunos temas.

"Para reducir el daño hacia nuestra comunidad y hacia el púbico sin menospreciar el diálogo abierto que tienen las comunidades de nuestros streamer, prohibimos desde ahora la emisión de los 'superesparcidores desinformantes' que insisten en compartir datos falsos", aseguran en un comunicado oficial.

La cosa tiene su punto: "vamos a banear a aquellos usuarios cuya presencia online esté dedicada continuamente a tratar temas dañinos de desinformación". La clave está en la persistencia de los bulos, vaya, y en Twitch de eso hay unos cuantos. Ojo que no baneen a algún streamer polémico en los próximos días