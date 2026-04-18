El mito de los 21 días: ¿cuánto tiempo se tarda de verdad en crear un hábito?

La creencia popular de los 21 días para consolidar un hábito tiene un origen muy concreto y algo alejado de la neurociencia. Se remonta a los años 60, cuando el cirujano plástico Maxwell Maltz observó que sus pacientes tardaban aproximadamente tres semanas en acostumbrarse a su nueva imagen tras una operación. Maltz publicó estas observaciones en un libro de éxito y, con el tiempo, la anécdota se transformó en una regla general aplicable a cualquier cambio de comportamiento.

La ciencia actual ofrece una perspectiva mucho menos optimista pero más realista. Un estudio de la University College de Londres analizó el comportamiento de cerca de un centenar de personas que intentaban adoptar hábitos saludables, como comer fruta o salir a correr. Los resultados mostraron que el tiempo medio para que una acción se convierta en automática es de 66 días, más de dos meses de esfuerzo consciente.

Además, el rango es extremadamente amplio. Dependiendo de la complejidad de la tarea y de la personalidad del individuo, el tiempo necesario puede oscilar entre los 18 y los 254 días. No es lo mismo proponerse beber un vaso de agua al despertar que intentar ir al gimnasio cinco días a la semana. La resistencia mental y física que ofrece cada actividad determina la velocidad con la que el cerebro crea nuevas conexiones neuronales.

Un dato alentador de las investigaciones es que saltarse la rutina un día puntual no destruye el progreso acumulado. La formación de hábitos no es un sistema de "todo o nada", sino un proceso de acumulación. Lo importante no es la perfección absoluta durante tres semanas, sino la consistencia a largo plazo y la capacidad de retomar la actividad tras un fallo puntual.