El origen oculto de los refranes: ¿de dónde viene "salvarse por los pelos"?

En nuestro día a día, todos utilizamos expresiones populares de forma automática para describir situaciones complejas. Decir que alguien se ha "salvado por los pelos" implica que ha evitado un peligro por un margen estrechísimo. Aunque hoy la asociamos a cualquier contexto, su origen es puramente náutico y vital para los marineros de los siglos pasados, cuando las condiciones de seguridad en alta mar eran precarias.

En la época de la navegación a vela, la gran mayoría de los marineros no sabía nadar. Caer por la borda durante una tormenta o una maniobra arriesgada suponía una muerte casi segura por ahogamiento. Por esta razón, existía la costumbre entre la marinería de dejarse el pelo largo. No era una cuestión de estética o rebeldía, sino de supervivencia: si un hombre caía al agua, sus compañeros intentaban agarrarlo de cualquier parte. La cabellera era, a menudo, el último recurso para asir a alguien antes de que se hundiera.

Esta práctica se volvió tan habitual que incluso se reflejó en las normas de la Marina. Se cuenta que, en determinados periodos, los oficiales permitían que los marineros no se cortaran el pelo para facilitar los rescates en situaciones críticas. Cuando alguien era sacado del agua sujetándolo por su melena, se decía literalmente que se había salvado por los pelos. Con el paso del tiempo, la frase saltó del ámbito marítimo al lenguaje común.

Este es solo un ejemplo de cómo la historia se filtra en el habla. Otros refranes como "ponerse las botas" o "irse de picos pardos" también esconden relatos de estratificación social y leyes medievales. Al usar estas frases, mantenemos vivo un patrimonio cultural que conecta directamente con la forma de vida de nuestros antepasados y sus estrategias de supervivencia.