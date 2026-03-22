Los teclados de ordenador son más raros de lo que crees, y la culpa la tienen las máquinas de escribir

Columnas en diagonal, no rectas

¿Por qué las letras de un teclado no están en columnas rectas, sino en diagonal? Es una herencia de las antiguas máquinas de escribir. En su momento se diseñaron para que los mecanismos que aplastaban las letras contra el papel no se cruzaron entre sí. Era todo pura mecánica y se trasladó tal cual al mundo digital pese a que no era necesario mantenerlo.

El nombre de la tecla Shift

Fruto de lo anterior se mantienen algunas funciones como la de la tecla Shift. Viene a significar, literalmente, "mover la máquina para activar otra opción", dado que servía para desplazar algunos mecanismos y escribir otras letras y símbolos. Su función es idéntica hoy en día, pero no hay más motivo que la tradición para mantener su nombre.

Un cuerpo inclinado

Aunque la vista frontal de un teclado es recta y llana, desde el lateral podemos comprobar que el diseño de la pieza es inclinado. Dicho de otro modo: las teclas superiores están a una altura superior a las inferiores, no está todo al mismo nivel. ¿El motivo? Los dedos se mueven en forma de arco, por lo que es más fácil escribir con este diseño.

Teclas cóncavas

Otro detalle habitual en los teclados es que cada tecla tenga un poco de curva hacia dentro. Las esquinas están algo elevados y así los dedos acaban cayendo de forma natural en el centro de cada pieza. Al igual que lo anterior (y que cada clave que mencionamos hoy) existe para facilitar su uso.

Los resaltos en las teclas F y J

Mira bien las teclas F y J en tu teclado. ¿Alguna vez habías notado que tienen como una pestañita en su zona inferior? Esto se debe a que el uso ideal de un teclado es mirando la hoja o la pantalla, no las teclas. Con esos resaltos se indica la posición central del sistema, ayudando a reorientarte si en algún momento te despistas o cometes una errata. No hay una cuestión en firme sobre por qué se escogieron esas dos, simplemente se acabaron asentando como el estándar a través de diversos fabricantes. También ayudan a las personas invidentes a escribir con un teclado normal, ya que les sitúa a nivel táctil.