¿Por qué nos gustan tanto los vídeos sobre limpieza y ordenar? La explicación científica detrás del fenómeno Marie Kondo

Durante los últimos años, la viralización de vídeos sobre limpieza y orden en el hogar en redes ha subido como la espuma. Estos contenidos se han vuelto muy populares entre públicos de todas las edades, y quienes los disfrutan señalan que les dan tranquilidad, y les ayudan a reducir sus niveles de estrés; en definitiva, que les resultan especialmente satisfactorios. Pero, ¿por qué nuestro cerebro siente calma ante un desorden que se soluciona al momento, mientras nosotros no somos capaces de mantener el orden en nuestro propio espacio?

Las redes sociales han trabajado su algoritmo de forma que se muestre a los usuarios el contenido que más les interese y enganche, para que pasen todo el tiempo posible en la app y reciban todos los impactos publicitarios posibles. Por eso, los vídeos que ofrecen una gratificación instantánea, como los del orden y la limpieza, son unos de los que más virales se vuelven en redes como TikTok, que empuja estas temáticas de contenido al 'Para Ti' con mucha asiduidad.

Esta gratificación instantánea es muy peligrosa, ya que resulta adictiva y puede distorsionar la percepción que tenemos de la realidad. Al ser vídeos editados en los que todo sucede de inmediato, nos da la sensación de que todo parece más sencillo de lo que realmente es, y provoca que sintamos que, en comparación, nuestra forma de hacer las cosas sea mucho peor. Las personas que consumen contenido sobre orden y limpieza no tienen por qué ser las más ordenadas, solo quieren liberar su estrés contemplando algo que está completamente libre de caos y desorden. Es importante tener siempre en cuenta que estos vídeos no muestran la realidad del trabajo que hay detrás, y no podemos dejar que nos afecte, haciendo comparaciones injustas entre nuestra propia vida y la de los demás.