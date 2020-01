Rosalía estaba deslumbrante en los premios GRAMMY, no sólo por ganar su primera estatuilla del gramófono dorado, sino porque quien la vea así (como en este slow motion) puede llegar a pensar que ha nacido por y para las alfombras rojas.

La cantante catalana no siempre fue así. Ahora han aparecido unas imágenes de su pasado que muestran que su gusto estilístico era muy distinto durante su adolescencia.

No sólo es importante la actitud, que la reina del Tra-trá ha demostrado que tiene, y de sobra, sino que gran parte de este peso recae en el equipo de estilismo, maquillaje y peluquería que hay detrás.

Como es el caso de Ariel Tejada, maquillador de algunas de las estrellas de Hollywood y, en concreto, make up artist de cabecera para el clan Kardashian.

La elección de Ariel como el encargado de maquillar a Rosalía para esta ocasión tan especial, es una decisión que no ha gustado del todo a su 'esposa' Kylie Jenner, que ha decidido mandarle una indirecta a la catalana.

La pequeña de las Kardashian ha compartido en sus historias de Instagram cómo su ‘glam team’ la prepara para lo que parece una sesión de fotos con su hermana Kendall. En ellos se la puede ver juguetona, ya que les pone muy difícil tanto a su peluquero como a su maquillador, Ariel, que hagan su trabajo: mueve la cabeza impidiendo que la peinen e intenta morder la brocha cada vez que Ariel intenta aplicarle el producto sobre su rostro con filtro de cerezas.

En uno de estos momentos, Kylie bromea poniendo el vaso de vino que se está bebiendo delante de la cámara de su móvil: “estoy literalmente a través de mi vaso”. El artista del maquillaje se burla de ella diciendo con retintín “oh que gracioso”, a lo que la influencer responde: “¿sabes por qué es gracioso? Porque vas a ser despedido. Rosalía, puedes quedártelo”, dice haciendo visible el pique que tiene con la cantante de ‘Con Altura’.

En el siguiente story se dirige directamente a ‘Rose’, como la llama cariñosamente: “Aunque se que me has robado a mi glam team, vamos a olvidarnos del tema y correr hacia una puesta de sol. Sólo tú y yo”. Y para terminar vuelve a deleitarnos con su ya famoso (y viral) ‘rise and shine’.

Ariel ha compartido también en su Instagram el buen rollo que se trae con Rosalía. En los stories, el maquillador aparece con un papel sobre el ojo y la ceja como si se estuviera poniendo hielo: “Me ha pegado porque su maquillaje me ha salido un poco más”. Mientras, Rosalía no da crédito a lo que está pasando y se defiende: “Te lo mereces porque la línea del ojo no estaba bien”. Según ha añadido la cantante en sus historias “el eyeliner está pal lao”.

Ariel y Rosalía se conocen desde la grabación del videoclip de 'Aute Cutre' y después han trabajado en varias ocasiones juntos como los Latin Grammy o los VMAs.