Tanto si trabajas como si estás estudiando, seguro que más de una vez te has preguntado cuál sería tu curro ideal. Ese que te pega con tu forma de ser, tu personalidad y que te haría feliz día a día. Ese en el que cuando te ve la gente desde fuera piensan lo bien que se te da.

Elegir trabajo suele ser difícil, decidir a qué te quieres dedicar es una de esas opciones que cuesta tomar, aunque simplemente tengas que decidir hacia dónde quieres dirigirte. Pero existen puestos de trabajo que parecen estar creados para cierto tipo de personas.

¿Algunas vez has ido a comprar algo y has pensado qué bien se le daba al de la tienda venderte un producto? ¿Algunas vez has tenido claro lo que no querías hacer en un trabajo? Tanto si tienes claro a qué te quieres dedicar como si aún ves el futuro un poco borroso, en Flooxer Now queremos ayudarte. Hemos preparado unas cuantas preguntas para que contestes y, en función de tu respuesta, chivarte qué tipo de trabajo se te daría realmente bien.

¿Te atreves a probarlo? Contesta estas preguntas y descúbrelo por ti mismo.