Independizarse es el sueño de muchísima gente, que bien por ingresos, edad o situación personal no siempre es posible en el momento que desean. Pero hay cosas que a veces no se preguntan estas personas y que son trascendentales. Tú, por ejemplo, ¿te ves capaz de vivir por tu cuenta? O mejor, ¿crees que sobrevivirías bien?

Porque tener la casa y los recursos para estar solo no es suficiente para tener una vida decente, créeme. Hay que tener en cuenta situaciones que antes a lo mejor no contemplabas, y más si tienes que convivir con otras personas que no sean de tu familia. En previsión de esto, hemos pensado que mejor te asegures de que tienes la facilidad para salir adelante por tus propios medios con unas cuantas preguntas.

Mejor no te contamos mucho más porque es importante que te enfrentes a este test con frescura y sinceridad. Si lo pasas, pues ve buscando la manera de salir del nido, que es liberador al mismo tiempo que lleva mucha responsabilidad. Y si no lo pasas, tampoco te tires de los pelos: estamos seguros que sabrás en qué puntos tienes que mejorar. ¡A por ello!