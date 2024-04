100 dólares mensuales por ser diseñadora a jornada completa: la oferta laboral más precaria que se ha hecho viral

Si eres joven y has estado buscando trabajo en los últimos años, es probable que te hayas cruzado con más de una oferta ridícula de empleo, que prácticamente rayaba la ilegalidad. Cada vez son más las ofertas de este tipo que se hacen virales en redes, debido a la furia que provocan entre los usuarios. En esta ocasión, ha obtenido una gran visibilidad el tuit de esta diseñadora gráfica, que compartió la oferta de trabajo que le mandaron por WhatsApp: 100 dólares mensuales por trabajar en jornada completa de lunes a viernes.

La remuneración por este trabajo es tan ridícula que muchas personas han pensado que se trataba de una equivocación, y que en realidad el autor de la oferta quería escribir mil dólares, y no cien. Por lo que ha explicado la diseñadora que ha publicado este tuit, no se trata de un error, así que ha tenido que rechazar amablemente la oferta. El hecho de que la haya recibido por WhatsApp, y no por un canal de publicación de ofertas de empleo oficial, es una muestra más de los trucos a los que muchas empresas recurren para firmar acuerdos que no cumplen con la legalidad.

Son cada vez más las empresas internacionales que se aprovechan del terrible estado de muchas monedas latinoamericanas para hacer ofertas que serían ridículas en EE.UU., pero que pueden atraer a muchas personas jóvenes desesperadas por conseguir algunos ingresos trabajando de lo suyo en países más pobres. Cobrar en dólares estadounidenses es una ventaja, pero no tan grande como para aceptar trabajar cuarenta horas semanales por 100 dólares al mes. Quienes aceptasen una oferta así estarían dedicándose plenamente a una empresa por cerca de sesenta céntimos de euro la hora. ¡No importa lo malas que puedan estar las cosas en un país: esa nunca debería ser una oferta admisible!