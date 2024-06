El aplaudido vídeo de una estudiante para los que suspenden exámenes en la universidad: "No hay por qué aprobarlo todo a la primera"

Una tiktoker llamada Paty Aramburo se dedica a compartir su vida como estudiante de farmacia y sus vídeos han hecho que acumule más de 70.000 seguidores. En el pasado se ha metido en alguna polémica pero en esta ocasión vamos a compartir algo positivo suyo.

Estamos en época de exámenes finales tanto en institutos como en las universidades como en las pruebas de acceso a las mismas. Es en este contexto que un vídeo suyo de marzo se está volviendo viral ahora en junio.

"Si os han quedado muchas asignaturas, escuchad este video, porque esto es algo totalmente normal, pasamos del colegio a la universidad, donde llegas y es todo un palo tras otro", arranca diciendo en el vídeo, que cuenta con más de 280.000 visualizaciones y más de 25.000 'me gusta'.

Paty dice a los que están estudiando una carrra que "no os agobiéis, yo dije que me iba de la carrera, pero mis padres me dijeron que no me agobiara, si no te gusta la carrera aprovecha y cámbiate ahora, pero no esperes a tercero para hacerlo"

"No hay por qué aprobarlo todo a la primera, yo me agobiaba mucho y me habría encantado ver un vídeo en el que me digan que no me agobiara", sentencia en el aplaudido vídeo.

La sección de comentarios se ha llenado de gente diciendo que necesitaban este vídeo y compartiendo sus particulares problemas con los exámenes. “Estoy en segundo y me siguen quedando jajajajajaja no es solo en primero”, llega a decir una seguidora.