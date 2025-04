Así son las duchas finlandesas que todo el mundo quiere: "Me has abierto una necesidad"

Los escandinavos viven a años luz de nosotros en muchas cosas. Según las estadísticas, ocupan los primeros puestos en el podio de países más felices del mundo, y suelen estar también entre los primeros en calidad de vida, educación y muchas otras categorías. Además de todo, en este TikTok, una española que vive en Finlandia ha compartido una habitación que tienen en muchas casas finlandesas que se debería implementar en muchos países: la habitación-ducha.

¿En qué consiste una habitación-ducha? Es muy simple, en vez de poner un plato de ducha o una bañera con mampara, en Finlandia la ducha es una habitación en sí misma. Las paredes son de azulejos y el suelo está calefactado debajo de las baldosas y tiene un poco de inclinación para que el agua fluya hacia el desagüe. Además, muchas veces estas habitaciones están unidas a la sauna de la casa.

Anna, la creadora del vídeo explica que este modelo de habitación-ducha es muy práctico, ya que el estar toda la habitación pensada para secarse rápido, si se salpica no ocurre nada, mientras que en los baños tradicionales secar el suelo si sale agua "es un drama".

La gente ha flipado debajo del vídeo: "Me chifla ese tipo de baños", "Me encanta el baño. Divino. Tienes suerte de vivir ahí, todo lo que pones me encanta", "Ostras qué chulo! qué maravilla no tener que limpiar la cal de la mampara!!" o "Dios que práctico para duchar a las crías en modo "factoría" uno detrás de otro. Me has abierto una necesidad… la de tiempo que me ahorraría entre semana" Son algunos de los comentarios más relevantes.

Sin duda este diseño es algo que no sabíamos que necesitábamos, y en Finlandia han demostrado una vez más que mientras que nosotros estamos en 2025, ellos están en el 2035.