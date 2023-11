Una cantante de góspel está a punto de ser expulsada de un vuelo porque no paraba de cantar: "Estoy siguiendo la voz del Señor"

Una cantante de gospel nominada al Grammy se enfrentó con un azafato de vuelo de la aerolinea Delta después de que ella se negó a dejar de cantar ante otros pasajeros.

Los videos compartidos en las redes sociales muestran a Bobbi Storm, de 36 años, haciendo varios intentos de montar un espectáculo para los viajeros hasta que un empleado de la aerolínea amenaza con escoltarla fuera del avión.

La vocalista nacida en Detroit está nominada al Premio Grammy al Mejor Álbum Gospel de 2024 con The Maverick Way, del grupo cristiano Maverick City Music.

Las imágenes del drama comienzan en medio de la confrontación, cuando Storm parece haberse parado en el pasillo para actuar durante el vuelo mientras un asistente poco impresionado le ordena que regrese a su asiento.

"Estoy apareciendo en las vallas publicitarias", dice Storm, mientras el asistente dice: "¿Puedes sentarte y quedarte callada?"

"La señal de cinturón está apagada. No es ninguna molestia", responde la cantante, aunque retrocede por el pasillo y se desliza en su asiento.

El pasajero que está al lado de ella filma lo que sucede a continuación a medida que el drama se intensifica. De vuelta en su asiento, Storm comienza a contar en alto la historia de su origen a las personas de las filas cercanas.

La gente sentada al otro lado del pasillo lanza miradas inquietas en su dirección, mientras una mujer parece estar disfrutando del espectáculo.

"Hace mucho tiempo solía cantar en los aviones", dice Storm. "Me acabo de enterar de que estoy nominado a dos premios Grammy. Mi primera vez, chicos"

Varios pasajeros aplauden mientras ella explica: "Mi nombre es Bobbi Storm y estoy nominada a dos premios Grammy".

"Canto para el Señor y mi canción está disponible en todas las plataformas. Se llama We Can't Forget Him. Quiero compartir esto con vosotros".

Storm revela que estaba planeando invitar a los pasajeros a escuchar una canción tan pronto como subieran al avión, pero en ese momento el azafato vuelve a aparecer y la frena preguntándole: "¿Puedes estar callada?".

Storm responde, afirmando que los demás pasajeros estaban "disfrutándolo".

"Bueno, yo no lo estoy disfrutando", responde el empleado de Delta que añade "Te estoy preguntando ¿puedes por favor guardar silencio?" a lo que Bobbi responde con un "¿Iré a la cárcel si no lo hago?".

Cada vez más frustrado, el empleado de Delta le dice que "por favor responda la pregunta", repitiendo de nuevo: "¿Está dispuesta y es capaz de guardar silencio en este momento?".

"Estoy haciendo lo que el Señor me dice que haga", dice el cantante.

"Soy tu líder de vuelo, necesito que sigas mis instrucciones. Mis instrucciones son para que respondas mi pregunta. ¿Puedes estar tranquila ahora mismo?"

Pero Storm se dirige a los pasajeros que lo rodean y les pregunta: "¿Qué pensáis vosotros?" pero nadie responde.

El asistente finalmente recurre a una amenaza, advirtiéndole: "Si no eres capaz de seguir mis instrucciones, no cogerás este vuelo".

Storm retrocede rápidamente. "Si ese es el caso, entonces está bien", dice. "Si eres la persona a cargo de todo, entonces está bien".

"Está bien, está bien, gracias", dice el azafato cuando el conflicto finalmente parece haber terminado.