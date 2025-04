Compra una brocha de maquillaje automática para su madre y resulta ser un vibrador: su reacción arrasa en TikTok

Las compras online siempre pueden traer sorpresas, pero pocas tan inesperadas como la que se llevó una usuaria de TikTok al abrir su pedido de Shein. En el vídeo, que acumula millones de visualizaciones, la joven muestra con entusiasmo las prendas y accesorios que ha adquirido hasta llegar a un peculiar objeto que ella identifica como "una brocha de maquillaje automática".

"Me da mucha curiosidad esto, que se lo he regalado a mi madre porque no pensaba que en Shein vendieran brochas de maquillaje automáticas", dice la tiktoker mientras examina el producto. Para demostrar su función, se aplica colorete y acerca el supuesto pincel a su rostro. Es en ese momento cuando, entre risas y desconcierto, se da cuenta del error: lo que tenía en sus manos no era un accesorio de belleza, sino un vibrador.

La reacción de la joven y la situación han generado una avalancha de comentarios en TikTok, donde los usuarios no han tardado en hacer bromas sobre el insólito momento. "Por la noche se toca y por la mañana se retoca", escribió un seguidor, mientras que otro apuntó: "Vale, pero ¿por qué lo estamos tomando como un error y no como una ventaja?". Otro usuario, entre risas, comentó: "No me creo que TikTok sea gratis, el mejor vídeo que he visto".

El clip sigue acumulando visualizaciones y compartidos, convirtiéndose en uno de los vídeos más comentados de la semana. Sin duda, un recordatorio de que en el comercio online es mejor revisar bien la descripción de los productos antes de hacer clic en "comprar".