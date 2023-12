Cuenta lo que le ocurrió a la estilista de uñas de su novia y genera debate en TikTok: "Seguro que conoces a alguien así"

La convivencia puede llegar a ser de lo más complicada, tal y como nos demuestran una y otra vez la enorme cantidad de publicaciones que hay al respecto en redes sociales.

En España, especialmente en las grandes ciudades, lo más común es vivir en edificios de vecinos. Esto implica que varias decenas de personas que, en principio, lo único que tienen en común es que pagan por una vivienda en la misma zona de la ciudad, tengan que compartir un mismo espacio.

Precisamente sobre las comunidades vecinales y sus normas trata el debate que se ha generado en los comentarios de unos de los vídeos recientes que el youtuber Pablo Cés ha publicado en su cuenta de TikTok (@soypabloces), el cual cuenta con casi medio millón de visualizaciones y va camino de los 20 mil likes.

En el tiktok en cuestión, Pablo se graba relatando algo que le contó su pareja. "Me acaba de decir mi novia que la chica que le hace las uñas, que es una chica muy maja, que trabaja muy bien, trabaja en su casa, y que le acaba de escribir para decirle: tenemos que cancelar, empieza contando.

Hasta ahí todo normal, pero el problema es la razón por la que le cancelaron la cita. Según dijo la estilista de uñas: "porque tengo que parar de trabajar, ya que mis vecinos se han quejado a mi casera y por lo tanto me han prohibido seguir haciendo las uñas en casa".

La solución que se le ocurrió al tiktoker cuando su novia le contó esto fue ofrecerle invitar a la chica a su domicilio a que le hiciera las uñas, pero lo importante es la reflexión con la que cierra el vídeo. "¿Pero a la gente qué más le da?", se pregunta indignado.

Y añade: "Si yo tengo una vecina que trabaja haciendo las uñas en casa a mí me tira de lo que viene siendo la bolsa escrotal, que me da igual. ¿La gente por qué no se preocupa de su vida en lugar de la de los demás? Que alguien me lo explique".

El tiktok ha desencadenado una serie de posturas diversas, aunque la mayoría está de acuerdo con la opinión de Pablo. "Ojalá una vecina en mi edificio que hiciera las uñas para poder ir a hacerme las uñas en pijama", dice uno de los comentarios con más likes.

Otros comentarios buscan una explicación lógica a por qué le prohibieron seguir trabajando a la estilista de uñas. Algunos argumentan que se debe a que seguramente la chica pagaba por un alquiler convencional y no estaba declarando el piso como local comercial, como dicta la normativa municipal.

"Pues básicamente porque los que pagamos un local y unos impuestos por tener un negocio nos parece que está gente le echa mucha cara!", comenta el dueño de un comercio. Otro usuario opina que los vecinos se quejaron "por seguridad, para que no haya tanta gente desconocida en el portal y en las zonas COMUNES", lo cual algunos le han rebatido alegando que lo mismo ocurriría si fuera un despacho de abogados o una consulta médica, que son de lo más comunes en muchos edificios de vecinos.

Las aportaciones al debate que se ha formado en las respuestas al vídeo que más se acercan a la opinión del tiktoker vienen de aquellos que comentan que todo se puede resumir en ganas de molestar, envidia y en el sentimiento de "no vaya a ser que a ti te vaya mejor que a mi", como escribe una usuaria en concreto.