¿Debería una madre acompañar a su hijo a una entrevista de trabajo? El debate que ha incendiado las redes

Sabemos que los padres son el principal apoyo de los hijos y que siempre están dispuestos a ayudarnos con cualquier problema que tenemos. Darían la vida por nosotros, pero parece que también podrían llegar a acompañarnos a una entrevista de trabajo si se lo pedimos. O, al menos, esta chica sí que lo haría.

@SraPoyi ha compartido una publicación en la red social Twitter que no todo el mundo - o, prácticamente nadie- ha visto con buenos ojos. Ha demostrado una vez más que cada familia es diferente y que dos madres pueden pensar totalmente diferente respecto a la relación con sus hijos. "Pues a mí no me parece tan descabellado acompañar a un hijo a una entrevista de trabajo, incluso pedir permiso para estar presente en la misma y ayudarle si no sabe contestar a algo", escribe.

Tras ser visto por 5,4 millones de personas, 2 mil usuarios han querido comentar este texto. Todos han mostrado su rechazo hacia esta idea, escribiendo "Si es descabellado. Demasiado. Toda madre sobreprotectora convierte a sus hijos en incompetentes y disfuncionales", "¿Y en qué momento lo dejas ser adulto para aprender sobre el mundo real? Necesitamos menos padres helicóptero" o "No corazón, eso no está bien, tú hijo tiene que aprender a desenvolverse sólo ante estas situaciones, recuerda que tú no vas a estar siempre a su lado para ayudarlo, él tiene que madurar y quemar etapas".

Sin embargo, de entre todos estos comentarios destaca el de un profesor, quien comparte un caso real que vivió. "Mi primer año de profesor en la universidad vino UNA MADRE a la revisión del examen de la hija con su hija. No recuerdo mayor disfrute que el decirle: "cuando esté aquí mi madre podrá entrar al despacho usted también".

A pesar de que ya sabemos que cada persona tiene una visión muy diferente de cómo debe actuar una madre, está claro que en un determinado momento de su vida habrá que dejar al hijo que se equivoque por él mismo. Esperamos que esta madre no acompañara finalmente a su hijo a ninguna entrevista laboral.