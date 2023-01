Le dejan la nota más épica en el parabrisas de su Twingo tras la canción de Shakira

Una semana después la canción de Shakira y Bizarrap continúa siendo viral, batiendo récords y generando todo tipo de reacciones, memes y contenido en redes sociales.

La canción que la cantante colombiana le ha dedicado a Gerard Piqué y a Clara Chía, la nueva novia del exfutbolista continúa funcionando como un tiro. En el momento de la publicación de esta noticia ha superado los 140 millones de visualizaciones en YouTube, continúa en el n1 de Spotify España y en el n2 global por detrás de 'Flowers' de Miley Cyrus.

Sin duda de todas las frases, pullas y referencias de la canción hay una que ha destacado por encima de las otras generando la mayor cantidad de comentarios y memes.

"Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio", canta Shakira en una frase que ha provocado reacciones de las marcas Twing y Casio y del propio Gerard Piqué.

Ya el viernes compartíamos con vosotros varios divertidos anuncios de Wallapop de coches Renault Twingo y ahora os traemos la brutal nota que le han dejado a un chico sevillano en el parabrisas de su coche.

"Salgo de la biblioteca y me encuentro esto en mi twingo ME PUEDO MEAR”, ha dicho el autor del tuit que acumula 2.000 'me gusta'.

"Shakira nunca podrá aparcar tranquila en un descampado. No llores por no ser un Ferrari", dice la nota escrita con un bolígrafo rosa y dejada en el parabrisas de su coche Twingo.

Algunas personas comentan pensando que es una historia inventada y que ha sido el propio Jesús Ruiz el que escribió la nota.