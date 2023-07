Le dice por WhatsApp a su hija que va a ir al supermercado y la conversación es historia: "Mi madre me vacila"

"Voy a Mercadona. Necesitas algo?" es un mensaje que seguro que cualquiera tiene en su WhatsApp. Es la típica pregunta que uno le hace saliendo del portal con las bolsas todavía vacías, esperando a ver si toca ampliar la lista de la compra.

También es el típico mensaje que uno recibe por parte de un conviviente que tiene el detalle de preocuparse por ti cada vez que va al súper.

Pero en el caso de la tuitera @SandraCabeza (que además es streamer), parece que su madre se lo preguntó con segundas intenciones.

Naturalmente, a si necesita algo Sandra le responde que sí: "Atún, pan con cereales, pollo y claras de huevo". Ingredientes bien sanos y proteicos, por cierto.

La sorpresa llega con la respuesta de la madre, lo que ha llevado a Sandra a compartir la captura en Twitter, red en la que se ha hecho viral, con el comentario de "Mi madre me vacila".

"No voy a Mercadona. Pero es la única forma de que me contestes y saber que estas viva", suelta la madre, seguido de varios emojis sonrientes. Toda una estratega.

Pero, como tiende a pasar en Twitter, no todos se han tomado igual de bien lo que ha compartido la tuitera en su cuenta con tono de humor.

Basta con un vistazo rápido a los tuits citados para darse cuenta de ello. Aunque mucha gente se ha identificado con la situación, otros la han criticado pasar de su madre e incluso la han acusado de mala hija.

Por esa clase de comentarios, Sandra se ha visto obligada a redactar un segundo tuit, en el que aclara la buena relación que tienen ella y su madre.

"La gracia del tweet es que ella me vacila, en ningún momento fardar de no contestarle", aclaró para los despistados.

"Le dije que se viniera conmigo esta semana a Berlín al LCQ, hoy me ha dicho que no podía y al no contestarle, me ha puesto lo del Mercadona. Acto seguido nos hemos ido a comer un arrocito juntas a la playa", explica en el mismo tuit.

Y para terminar les deja un consejo a todos los que parece que usan esta red social solo para criticar a diestro y siniestro: "Sean felicessss y no se amarguen por Twitter".