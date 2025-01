La doble de Ariana Grande que lo está petando en TikTok con su increíble parecido con la cantante

Las redes sociales han convertido a Paige Niemann en una auténtica estrella, pero no por su propia identidad, sino por su increíble parecido con Ariana Grande. Con tan solo 21 años, esta influencer estadounidense ha logrado captar la atención de millones de personas en TikTok, donde comparte vídeos en los que recrea los looks y gestos de la cantante con una precisión sorprendente.

Aunque en la biografía de su perfil deja claro que no imita a la intérprete de Yes, and?, lo cierto es que su fama se debe precisamente a sus looks, que han alcanzado una repercusión mundial. Desde el icónico delineado de ojos hasta la característica coleta alta de Ariana, Paige cuida cada detalle para potenciar aún más su semejanza con la artista.

Esta semana, la joven ha dado un paso más en su carrera al acudir a su primer evento público: el estreno de la película Companion en Hollywood. En la alfombra roja, Paige acaparó todas las miradas con un vestido negro de tirantes y volantes de tul, un lazo de terciopelo en el cabello y un maquillaje prácticamente idéntico al de la cantante. Su impactante parecido ha vuelto a desatar la locura en redes sociales, donde los usuarios han llenado los comentarios de mensajes asegurando que parecen "dos gotas de agua".

Desde que Ariana Grande anunció su participación en la película Wicked, Paige ha aprovechado el momento para recrear algunos de sus looks más icónicos. La influencer ha replicado desde los estilismos más elegantes de la artista hasta su imagen en los inicios de su carrera, cuando llevaba el cabello teñido de rojo.

Sin embargo, no todo han sido elogios para Niemann. Mientras algunos usuarios la consideran la doble "oficial" de Ariana Grande, otros la critican por aprovecharse de la imagen de la artista para ganar fama. A pesar de la controversia, Paige sigue arrasando en TikTok y consolidándose como una de las influencers más virales del momento.