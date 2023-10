Le enseña a su madre cómo está trabajando de camarera en Australia y su reacción no puede ser más graciosa: "Estás monísima"

Cada vez son más populares las iniciativas y los programas internacionales dirigidos a gente joven para irse a trabajar al extranjero. A muchos veinteañeros, tras terminar con los años de universidad, se les ocurre ir a trabajar a otro país, conociendo así nuevos lugares al mismo tiempo que aprovechan para ganar algo de dinero.

Por extraño que parezca por lo lejos que está de España, Australia suele ser uno de estos destinos a los que la gente viaja mientras trabaja. La hostelería es el sector más común, como es el caso de la protagonista de este tiktok viral.

La usuaria @mcerrolaza, que está de camarera en un restaurante de Australia, le envió a su madre por WhatsApp un vídeo que algún otro empleado le grabó mientras trabajaba, aspiradora en mano.

Lo curioso es que no es una aspiradora al uso, puesto que el recipiente donde va a parar toda la basura no se arrastra por el suelo, sino que lo carga la chica a la espalda.

Sabiendo que a su madre le iba a hacer mucha gracia, su hija le mandó el vídeo en cuestión, preguntándole qué opinaba. Y, en efecto, su madre le contestó con varios mensajes de voz, completamente muerta de risa.

"POV empiezas a trabajar en Australia y tu madre no se cree lo que está viendo", escribe la usuaria en su tiktok, que cuenta con 44 mil 'me gusta' y supera las 600 mil reproducciones.

Después de enseñar el vídeo que le mandó, reproduce los audios con los que le responde la madre, y lo primero que se escucha es a ella riéndose sin parar. De hecho, las carcajadas de la madre son tan contagiosas que es imposible ver el vídeo entero sin sonreír.

"Y yo que me imaginaba que te iban a poner a sentar a la gente, me meo", le consigue decir a su hija, asombrada por el hecho de que la hayan puesto a limpiar de esa manera y no a servir mesas, como haría cualquier camarera.

Las risotadas continúan y la madre no para de mofarse. "No había visto nunca un aspirador de espalda", le comenta. "¿Y les ha dicho que ya no vuelves?", añade después.

"Bueno pero a ver, ¿Cuántos días tienes qué ir, cuánto tiempo tienes que ir, cuánto te van a pagar?", le pregunta a su hija, tratando de recuperar la compostura antes de estallar de risa otra vez: "Te digo una cosa, estas monísima".

"Yo estoy segura de que te va a salir alguno que te va a rescatar, como en las películas, en una comedia romántica", sigue diciendo sin poder aguantarse.

Y, en un último audio, le suelta que "un día igual entra uno así como el de la Pataky y te libera de esa pesada carga que llevas sobre los hombros", refiriéndose al famoso actor australiano y actual pareja de Elsa Pataky, Chris Hemsworth.